Генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал спецкору НСН во время Восточного экономического форума, что чаще всего смотрят школьники, а также, что примерами для подражания для них стали президент России Владимир Путин и телеведущий Владимир Соловьев.