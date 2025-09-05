Путина и Соловьева назвали главными примерами для молодежи
Молодые люди не смотрят скучный контент, а в их лидерах мнений находится Владимир Путин и Владимир Соловьев, заявил спецкору НСН Максим Древаль.
Генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал спецкору НСН во время Восточного экономического форума, что чаще всего смотрят школьники, а также, что примерами для подражания для них стали президент России Владимир Путин и телеведущий Владимир Соловьев.
«Школьники больше смотрят контент, который посвящен обучению, построению карьеры и бизнеса. Главный инфлюенсер для молодежи сегодня — это Владимир Путин. Он популярен во всех категориях, среди любой целевой аудитории. Можно удивляться, но вторым человеком в этом списке будет телеведущий Владимир Соловьев. Причем неважно, кто его смотрит: школьники, родители, ветераны СВО — он интересен всем. Как раз герои спецоперации также становятся примерами для подражания, авторитетами, нравственными ориентирами», — заключил он.
Древаль добавил, как именно инфлюенсерам завоевать внимание молодежи.
«Есть такой стереотип, что молодежь у нас инфантильная, что у нее клиповое мышление. На самом деле это проявляется только в какой-то моде и тренде на новый формат коммуникаций. Люди и раньше ленились, прокрастинировали, но просто делали это в другом формате, было не так заметно. Когда ты делаешь скучный контент для молодежи, то легче все списать на то, что это дети плохие, а не делать что-то, что будет интересно им. Фильмы, подкасты, ролики — все это не должно идти в лоб, надо искать лидеров мнений, пробовать различные форматы, чтобы привлекать к себе подростков», — отметил он.
Ранее председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова рассказала спецкору НСН на Восточном экономическом форуме, как завлечь молодежь в регионы.
