В России призвали увеличить потребление угля по примеру Китая
Угольные электростанции в России гораздо более экологичные, чем на Западе, к тому же новые кластеры можно строить вдали от населенных пунктов, сказал НСН Максим Худалов.
Неограниченные запасы угля на Дальнем Востоке позволяют строить угольно-энергетические кластеры, обеспечивая энергией даже некоторые соседние страны, например, Китай. России следует последовать пути ряду стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и нарастить потребление угля. Об этом НСН заявил независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума рассказал о перспективах расширения угольной генерации на Дальнем Востоке. «По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе исчисляется сотнями лет – до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать», — заявил глава государства. По словам российского лидера, для того, чтобы эффективно применять энергоресурсы, нужны современные технологии. Худалов призвал перенять опыт стран ШОС и увеличить потребление угля.
«Вопрос уже назрел, сейчас начинают предлагаться его решения. Президент уже намекнул на то, что необходимо заниматься развитием угольной энергетики. Это направление у нас совершенно не покрывается. Если посмотреть на показатели энергетической стратегии, которые публиковались в прошлом году, то мы увидим, что, несмотря на возведение новых мощностей угольной генерации, суммарное потребление угля, согласно прогнозу, должно сокращаться. Это идет вразрез с той картиной, которую мы наблюдаем в развитых странах ШОС. Китай, Индонезия и Индия не идут по такому пути, они занимаются тем, что развивают новые методы электрогенерации на базе угля, которые позволяют кратно сократить выбросы вредных веществ и углекислого газа, с которыми мы какое-то время назад боролись всей планетой. Мы видим заявления известных аналитиков, энергетиков о том, что отказ от угля — это очень преждевременная история», — сказал Худалов.
Собеседник НСН отметил наличие возможностей для строительства угольно-энергетических кластеров на Дальнем Востоке.
«На Дальнем Востоке, где у нас ресурсы абсолютно неограниченные, есть прекрасные возможности для строительства угольно-энергетических кластеров, чтобы либо продавать энергию, например, в КНР, либо обеспечивать мощностями центры обработки данных и майнинг криптовалюты (уже сегодня им требуется порядка 2,5 ГВт из 268 ГВт, которые есть в России, а по неофициальным оценкам эта цифра приближается к 11 ГВт). У нас идет цифровизация, проникает искусственный интеллект, которые требуют все больше и больше вычислений. Мы быстро можем найти потребителей под новые объемы генерации, которые будут работать чуть ли не в постоянном режиме (чем больше постоянность в потреблении электроэнергии, тем проще планировать генерацию и организовать передачу электроэнергии между регионами). Здесь, конечно, в первую очередь просматривается заимствование опыта наших соседей из Китая и Индии, которые показывают нам, что, развивая все виды генерации, можно получить дешевую, стабильную и не очень экологически грязную энергию», — добавил эксперт.
В заключение Худалов указал на то, что в России угольные электростанции гораздо более безопасные для экологии, чем на Западе.
«Надо понимать, что корни этого подхода — на Западе, где угольные электростанции были построены на рубеже XIX и XX веков, они действительно грязные и пыльные, порой смог убивал людей. То оборудование, которое есть у западных стран, действительно требует замены. В России большая часть станций построена в 1950-1960-х годах, они куда более экологичные. В Китае же удалось очень сильно минимизировать воздействие угольных станций на окружающую среду. Отмечу, что в России существуют возможности строить отдаленные энергокластеры, которые будут находиться вдали от населенных пунктов, и там заниматься выработкой электроэнергии для России и соседних стран», — подытожил он.
Ранее Россия и Казахстан запустили строительство первой атомной электростанции в республике.
