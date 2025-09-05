Минюст РФ признал нежелательными три иностранных НПО

Деятельность американской организации «Сеть спонсоров прав человека» (Human Rights Funders Network, HRFN) была признана нежелательной в России. Об этом сообщает Минюст РФ.

Минюст внес «Репортеров без границ» в перечень нежелательных организаций

Также нежелательной на территории России была признана деятельность британской организации «Королевский объединенный институт оборонных исследований» (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI).

Кроме того, в реестр нежелательных в РФ организаций внесли швейцарскую организацию «Международный бакалавриат» (International Baccalaureate).

Ранее Минюст признал нежелательной в России деятельность британской «Всемирной организации «Международный дом» (International House World Organisation), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:ВеликобританияСШАРоссияМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры