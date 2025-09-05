Минюст РФ признал нежелательными три иностранных НПО
Деятельность американской организации «Сеть спонсоров прав человека» (Human Rights Funders Network, HRFN) была признана нежелательной в России. Об этом сообщает Минюст РФ.
Также нежелательной на территории России была признана деятельность британской организации «Королевский объединенный институт оборонных исследований» (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI).
Кроме того, в реестр нежелательных в РФ организаций внесли швейцарскую организацию «Международный бакалавриат» (International Baccalaureate).
Ранее Минюст признал нежелательной в России деятельность британской «Всемирной организации «Международный дом» (International House World Organisation), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономиста Олега Ицхоки признали иноагентом
- Путина и Соловьева назвали главными примерами для молодежи
- Книжные сервисы поспорили, какую литературу читают россияне
- СМИ: У задержанной с наркотиками актрисы Тарасовой нашли паспорт Израиля
- «Мне очень страшно»: Аглая Тарасова попросила не назначать ей домашний арест
- Минюст РФ признал нежелательными три иностранных НПО
- Туроператоры предложили субсидировать перелеты на Дальний Восток
- В России призвали увеличить потребление угля по примеру Китая
- Объявлены интернет-сервисы, которые будут доступны во время ограничений
- Лавров: РФ призывает Японию признать итоги Второй мировой войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru