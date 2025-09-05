СМИ: У задержанной с наркотиками актрисы Тарасовой нашли паспорт Израиля
5 сентября 202517:01
Задержанная в Домодедово с наркотиками актриса Аглая Тарасова она оказалась гражданкой Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что о втором паспорте артистки стало известно в суде по избранию ей меры пресечения.
«Документ изъяли сотрудники СК», - говорится в сообщении.
Ранее Тарасова, которую доставили в Домодедовский суд Московской области, заявила, что раскаивается в содеянном, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Мошенники будут использовать Max, как и другие мессенджеры
- Экономиста Олега Ицхоки признали иноагентом
- Путина и Соловьева назвали главными примерами для молодежи
- Книжные сервисы поспорили, какую литературу читают россияне
- СМИ: У задержанной с наркотиками актрисы Тарасовой нашли паспорт Израиля
- «Мне очень страшно»: Аглая Тарасова попросила не назначать ей домашний арест
- Минюст РФ признал нежелательными три иностранных НПО
- Туроператоры предложили субсидировать перелеты на Дальний Восток
- В России призвали увеличить потребление угля по примеру Китая
- Объявлены интернет-сервисы, которые будут доступны во время ограничений
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru