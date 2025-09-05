СМИ: У задержанной с наркотиками актрисы Тарасовой нашли паспорт Израиля

Задержанная в Домодедово с наркотиками актриса Аглая Тарасова она оказалась гражданкой Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Мне очень страшно»: Аглая Тарасова попросила не назначать ей домашний арест

Уточняется, что о втором паспорте артистки стало известно в суде по избранию ей меры пресечения.

«Документ изъяли сотрудники СК», - говорится в сообщении.

Ранее Тарасова, которую доставили в Домодедовский суд Московской области, заявила, что раскаивается в содеянном, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости
