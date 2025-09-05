Лавров: РФ призывает Японию признать итоги Второй мировой войны
Акт о капитуляции Японии и, в целом, итоги Второй мировой войны, являются «неотъемлемой составной частью послевоенного Ялтинско-Потсдамского миропорядка». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, Москва «настойчиво призывает» Токио «в полном объеме признать международно-правовые последствия» победы СССР и союзников.
«А также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта», - подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее ФСБ России рассекретила архивные документы о подготовке Японией нападения на Советский Союз во Вторую мировую войну, сообщает RT.
