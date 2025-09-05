Лавров: РФ призывает Японию признать итоги Второй мировой войны

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода NBC: Трамп полон решимости не портить отношения с Путиным Минцифры составило список «белых» сайтов на случай отключения мобильного интернета МИД Белоруссии заявил протест Польше за пойманного шпиона «Союзмультфильм» выпустил анимационный сериал о мире без книг