Экономиста Олега Ицхоки признали иноагентом
Экономист Олег Ицхок, блогеры Анна Степанова и Владимир Смолин, а также богослов Сергей Говорун были признаны иноагентами. Об этом сообщает Минюст РФ.
В ведомстве отметили, что указанные лица выступали против проведения СВО, распространяли фейки о Вооружённых силах России, а также действиях и политике российских властей.
По этим же причинам в реейстр иноагентов были включены интернет-ресурс «Компромат 1» и сетевой проект «Om TV». При этом в связи с ликвидацией из перечня была исключена автономная некоммерческая организация Краснодарский центр современного искусства «Типография».
Ранее Минюст РФ признал иноагентом директора Института политических исследований, политолога Сергея Маркова, сообщет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономиста Олега Ицхоки признали иноагентом
- Путина и Соловьева назвали главными примерами для молодежи
- Книжные сервисы поспорили, какую литературу читают россияне
- СМИ: У задержанной с наркотиками актрисы Тарасовой нашли паспорт Израиля
- «Мне очень страшно»: Аглая Тарасова попросила не назначать ей домашний арест
- Минюст РФ признал нежелательными три иностранных НПО
- Туроператоры предложили субсидировать перелеты на Дальний Восток
- В России призвали увеличить потребление угля по примеру Китая
- Объявлены интернет-сервисы, которые будут доступны во время ограничений
- Лавров: РФ призывает Японию признать итоги Второй мировой войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru