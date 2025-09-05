Экономиста Олега Ицхоки признали иноагентом

В ведомстве отметили, что указанные лица выступали против проведения СВО, распространяли фейки о Вооружённых силах России, а также действиях и политике российских властей.

По этим же причинам в реейстр иноагентов были включены интернет-ресурс «Компромат 1» и сетевой проект «Om TV». При этом в связи с ликвидацией из перечня была исключена автономная некоммерческая организация Краснодарский центр современного искусства «Типография».

Ранее Минюст РФ признал иноагентом директора Института политических исследований, политолога Сергея Маркова, сообщет RT.

