«Мне очень страшно»: Аглая Тарасова попросила не назначать ей домашний арест
Актриса Аглая Тарасова, которую задержали с наркотиками в московском аэропорту Домодедово, просила суд не назначать ей домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
Она заявила, что сдала следователю все загранпаспорта и не намерена скрываться. При этом артистка указала, что подписана на съемки в трёх картинах.
Также Тарасова указала на необходимость ухаживать за бабушкой и дедушкой, находящихся у неё на иждивении, так как она оплачивает «всю их жизнь».
«Я совершила большую ошибку, мне очень страшно... Очень вас прошу, дайте мне возможность это время работать и видеть свою семью», - сказала в суде актриса, попросив назначить ей запрет определённых действий.
Ранее таможенники обнаружили у Тарасовой вейп с гашишным маслов. Как сообщает RT, актрисе предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.
