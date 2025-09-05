«Мне очень страшно»: Аглая Тарасова попросила не назначать ей домашний арест

Она заявила, что сдала следователю все загранпаспорта и не намерена скрываться. При этом артистка указала, что подписана на съемки в трёх картинах.

Также Тарасова указала на необходимость ухаживать за бабушкой и дедушкой, находящихся у неё на иждивении, так как она оплачивает «всю их жизнь».

«Я совершила большую ошибку, мне очень страшно... Очень вас прошу, дайте мне возможность это время работать и видеть свою семью», - сказала в суде актриса, попросив назначить ей запрет определённых действий.

Ранее таможенники обнаружили у Тарасовой вейп с гашишным маслов. Как сообщает RT, актрисе предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

