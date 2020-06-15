Россияне умерили зарплатные аппетиты на 20%

В Москве респонденты в среднем хотели бы получать 82 тысячи рублей, желаемая зарплата для жителей Санкт-Петербурга — 72 тысячи рублей, отмечает «Газета.ру». Мужчины, как правило, хотят зарабатывать больше — 82 тысячи рублей в среднем по стране (женщины — 61 тысячу).

При этом каждый пятый опрошенный хотел бы зарплату более чем в 100 тысяч. Доход в 30-50 тысяч рублей устроил бы 27% опрошенных.

90% респондентов заявили, что уже ощущают влияние пандемии COVID-19 на рынок труда. Например, 73% говорят, что вакансий стало меньше.

Падение реальных располагаемых доходов россиян по итогам года может оказаться максимальным с 1998 года - они снизятся на 5,2%, прогнозируют в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. Экономист Денис Ракша в эфире НСН ранее отмечал, что доходы большинства россиян не вернутся на «докоронавирусный» уровень в ближайшей или среднесрочной перспективе.

