Россияне умерили зарплатные аппетиты на 20%
После стабилизации обстановки с COVID-19 и снятия всех ограничений россияне хотели бы получать в среднем 74 тысячи рублей в месяц на руки. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис «Работа.ру». Это на 20% меньше, чем в январе: тогда в среднем по стране опрошенные называли сумму в 92 тысячи рублей.
В Москве респонденты в среднем хотели бы получать 82 тысячи рублей, желаемая зарплата для жителей Санкт-Петербурга — 72 тысячи рублей, отмечает «Газета.ру». Мужчины, как правило, хотят зарабатывать больше — 82 тысячи рублей в среднем по стране (женщины — 61 тысячу).
При этом каждый пятый опрошенный хотел бы зарплату более чем в 100 тысяч. Доход в 30-50 тысяч рублей устроил бы 27% опрошенных.
90% респондентов заявили, что уже ощущают влияние пандемии COVID-19 на рынок труда. Например, 73% говорят, что вакансий стало меньше.
Падение реальных располагаемых доходов россиян по итогам года может оказаться максимальным с 1998 года - они снизятся на 5,2%, прогнозируют в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. Экономист Денис Ракша в эфире НСН ранее отмечал, что доходы большинства россиян не вернутся на «докоронавирусный» уровень в ближайшей или среднесрочной перспективе.
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