Новости за ночь: Названы самые богатые регионы России

Девятый год подряд этот своеобразный рейтинг возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ, где такой остаток составляет 88,5 тысячи рублей. Далее следуют Сахалинская область (72,7 тысячи), Москва (65,8 тысячи) и Санкт-Петербург (57,3 тысячи), а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (56,8 тысячи). Ещё в шести регионах максимальный остаток средств в семьях превышает общероссийские 37,5 тысячи рублей — на Чукотке, в Якутии, в Ненецком автономном округе, Московской и Тюменской областях.

Внизу списка Кабардино-Балкария, Чечня, Ивановская и Псковская области, Карачаево-Черкесия, Алтайский край, Ингушетия, Дагестан, Брянская область и Калмыкия. Во всех этих регионах свободный остаток после минимальных расходов оказывается меньше 10 тысяч рублей.

Ещё в 10 регионах России у семей с детьми остаётся от 10 до 15 тысяч рублей, подсчитали эксперты.

Как сообщал RT со ссылкой на расчёты по данным Росстата, в 2019 году самые высокие среднемесячные зарплаты оказались у жителей Чукотки (106,8 тысячи), ЯНАО (100,4 тысячи), Москве (94 тысячи) и Магаданской области (92,2 тысячи).

