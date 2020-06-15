Новости за ночь: Названы самые богатые регионы России

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Нефтедобывающие регионы и финансовые центры лидируют в списке субъектов РФ по уровню благосостояния семей за 2019 год, составленный экспертами РИА Новости. Его считали по остатку денежных средств, остающихся у среднестатистической семьи с двумя взрослыми и одним или двумя детьми после минимально возможных расходов.
Девятый год подряд этот своеобразный рейтинг возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ, где такой остаток составляет 88,5 тысячи рублей. Далее следуют Сахалинская область (72,7 тысячи), Москва (65,8 тысячи) и Санкт-Петербург (57,3 тысячи), а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (56,8 тысячи). Ещё в шести регионах максимальный остаток средств в семьях превышает общероссийские 37,5 тысячи рублей — на Чукотке, в Якутии, в Ненецком автономном округе, Московской и Тюменской областях.
Внизу списка Кабардино-Балкария, Чечня, Ивановская и Псковская области, Карачаево-Черкесия, Алтайский край, Ингушетия, Дагестан, Брянская область и Калмыкия. Во всех этих регионах свободный остаток после минимальных расходов оказывается меньше 10 тысяч рублей.
Ещё в 10 регионах России у семей с детьми остаётся от 10 до 15 тысяч рублей, подсчитали эксперты.
Как сообщал RT со ссылкой на расчёты по данным Росстата, в 2019 году самые высокие среднемесячные зарплаты оказались у жителей Чукотки (106,8 тысячи), ЯНАО (100,4 тысячи), Москве (94 тысячи) и Магаданской области (92,2 тысячи).
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