В РАН предсказали рекордное с 1998 года падение доходов россиянам

В РАН считают, что динамика потребления домашних хозяйств в текущем году сократится до 6,2%, а восстановится только после 2023 года.

По прогнозам ИНП, доходы россиян начнут расти в среднесрочной перспективе. В 2021 году эксперты ожидают роста в 3,5%, в 2022 году — на 1,5% и 2,2%. Это несколько пессимистичнее прогнозов Минэкономразвития, которое прогнозирует рост на 2,8%, 2,2% и 2,6% соответственно в эти годы.

Между тем, правительство РФ подготовило национальный план восстановления экономики, согласно которому власти планируют добиться устойчивого роста доходов населения и роста зарплат на 2,5% в годовом исчислении к концу 2021 года.

