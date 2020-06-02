В РАН предсказали рекордное с 1998 года падение доходов россиянам
Не фоне экономического кризиса реальные располагаемые доходы россиян по результатам 2020 года снизятся на 5,2%, заявили в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. Как пишут «Известия», столь существенного падения показателя не наблюдалось с 1998 года, когда снижение составило сразу 16%. Существенный спад в 2020 году эксперты связывают с тем, что нынешний кризис сильнее всего ударил по населению со средним уровнем заработка, занятому в сфере услуг.
В РАН считают, что динамика потребления домашних хозяйств в текущем году сократится до 6,2%, а восстановится только после 2023 года.
По прогнозам ИНП, доходы россиян начнут расти в среднесрочной перспективе. В 2021 году эксперты ожидают роста в 3,5%, в 2022 году — на 1,5% и 2,2%. Это несколько пессимистичнее прогнозов Минэкономразвития, которое прогнозирует рост на 2,8%, 2,2% и 2,6% соответственно в эти годы.
Между тем, правительство РФ подготовило национальный план восстановления экономики, согласно которому власти планируют добиться устойчивого роста доходов населения и роста зарплат на 2,5% в годовом исчислении к концу 2021 года.
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