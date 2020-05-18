Названы профессии с подскочившими зарплатами в пандемию

Зарплаты работников некоторых профессий в Российской Федерации значительно выросли за время эпидемии коронавируса. Порой рост составил 100%, утверждает рекрутинговый портал Headhunter.

Согласно этим данным, лидируют в рейтинге упаковщики, их средний заработок с середины февраля вырост в два раза до 62 тысяч рублей.

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На 90% стали больше предлагать работодатели поварам. Им предлагается при найме на работу в среднем по стране 68,4 тысячи рублей.

Как пишет «Свободная пресса», третье место по росту зарплат досталось разнорабочим. Утверждается, что их доходы выросли на 60% до 51,7 тысячи рублей.

Кроме того, большими зарплатами стали заманивать слесарей-ремонтников (+56%), комплектовщиков (+44%) и грузчиков (+35%).

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ФОТО: pixabay.com
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