Названы профессии с подскочившими зарплатами в пандемию
Зарплаты работников некоторых профессий в Российской Федерации значительно выросли за время эпидемии коронавируса. Порой рост составил 100%, утверждает рекрутинговый портал Headhunter.
Согласно этим данным, лидируют в рейтинге упаковщики, их средний заработок с середины февраля вырост в два раза до 62 тысяч рублей.
На 90% стали больше предлагать работодатели поварам. Им предлагается при найме на работу в среднем по стране 68,4 тысячи рублей.
Как пишет «Свободная пресса», третье место по росту зарплат досталось разнорабочим. Утверждается, что их доходы выросли на 60% до 51,7 тысячи рублей.
Кроме того, большими зарплатами стали заманивать слесарей-ремонтников (+56%), комплектовщиков (+44%) и грузчиков (+35%).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
291 тыс.+8 926 / сут.
Умерли
2 722+91 / сут.
Выздоровели
70 209+2 836 / сут.
- В Подмосковье замечены медведи вблизи жилья
- Более 100 миллионов китайцев снова на карантине из-за коронавируса
- В России утверждена отсрочка по налогам для арендодателей
- Москвичей напугали снегом на этой неделе
- Путин обсудил с Алиевым скопление граждан Азербайджана в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru