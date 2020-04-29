Российскому авторынку предрекли обвал на 30%

Ещё более драматичный прогноз ранее представила компания Boston Consulting Group, предсказавшая падение продаж легковых авто в России на 20-50% в зависимости от сценария.

При этом год начался для автодилеров довольно хорошо. По оценке Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России за первый квартал выросли на 1,8%. На показатель значительно повлиял рост продаж в марте на 4%, который в комитете автопроизводителей АЕБ назвали неожиданным. Там объяснили такую динамику опасениями потребителей насчёт ослабления рубля и дальнейшего роста цен.

«Это стандартная ситуация. Все понимают, что через условный месяц будет плюс десять процентов от нынешней цены. Для тех, кто собирался купить автомобиль, сейчас лучшее время для покупки. Неминуемо повышение цен на автомобили будет происходить в условиях жёсткого экономического кризиса, девальвации рубля. Это ведет к падению рынка не прям сейчас, а в апреле и последующие месяцы», - объяснял в эфире НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

Тем не менее, по его наблюдениям, последние годы показывают, что у населения закончились деньги: рынок на протяжении длительного периода не рос ни в старом, ни в новом сегменте автомобилей. Удлинился и срок использования транспортных средств.

По мнению Игоря Моржаретто, в нынешней ситуации самоцелью должно стать не спасение автопрома, а раскрутка рынка, то есть стимулирование к покупке автомобилей. К середине апреля Минпромторг не предложил ничего, кроме не утверждённого на тот момент расширения программы льготного автокредитования.

«Но сейчас по этой программе можно купить автомобиль стоимостью до миллиона. Сделать хотя бы до двух миллионов. Других предложений пока нет. Но уверен, через месяц-два какие-то программы придется придумывать, иначе наш авторынок умрет», - отмечал эксперт в беседе с НСН. Он считает, что можно было бы запустить программы льготного автокредитования, автолизинга, обновления парка, прежде показавшие свою эффективность.

На прошлой неделе стало известно, что Минпромторг внёс 12 компаний из сферы автопрома в список системообразующих. Это «Автоваз», «АВТОТОР Холдинг», «ГАЗ», «ПАО "Камаз"», автомобильный завод «Урал», «Соллерс», «ПСМА РУС», «Рено Россия», «Фольксваген груп Рус», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», «Тойота Мотор» и «Ниссан Мэнуфэкчеринг Рус». Предполагается, что эти предприятия в условиях кризиса получат особое внимание правительства.

