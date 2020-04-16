Россия не Китай. Автоэксперт о субсидиях на автомобили

«Меры прямого субсидирования у нас никогда не применялись. У нас опробованы другие меры, которые оказались достаточно эффективны в прошлые разы - программы льготного автокредитования, автолизинга, обновления парка. Хотя бы это запустить. Прямых субсидий у нас не было никогда. И я очень сомневаюсь, что наши экономические власти на это когда-нибудь пойдут», - заметил он.

По словам Моржаретто, самоцель – не спасти автопром, а «закрутить» рынок.

«Автопром начинает производить машины, если у людей есть деньги их покупать. Покупается машина – работает автозавод, тысяча его смежников, добывается нефть, из нее делается бензин, покупается автостраховка. Автопром – это спусковой крючок целой цепочки в экономике. Но пока у нас Минпромторг ничего не предложил, кроме еще не утвержденного расширения программы льготного автокредитования. Но сейчас по этой программе можно купить автомобиль стоимостью до миллиона. Сделать хотя бы до двух миллионов. Других предложений пока нет. Но уверен, через месяц-два какие-то программы придется придумывать, иначе наш авторынок умрет», - заключил эксперт.

Ранее Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, что реальные масштабы потерь на автомобильном рынке пока оценивать сложно, так как в марте спрос на машины еще наблюдался, а заметное падение продаж начнется только с апреля.

