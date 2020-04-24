Путин призвал поддержать отечественный автопром
Президент России Владимир Путин высказался в поддержку отечественной автомобильной промышленности. Он считает необходимым «подставить плечо производителям» - обеспечить её стабильную работу, а также поддержать спрос на продукцию. Это необходимо, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов. Об этом российский лидер заявил на совещании по ситуации в автопроме, передает ТАСС.
В связи с этим президент напомнил об опыте аниткризисной поддержки автопрома в 2008-2009 годах из-за глобального мирового кризиса. По словам Путина, тогда своевременные, адресные решения дали возможность автопроизводителям преодолеть сложный период. В дальнейшем отрасль сумела даже продемонстрировать хорошие темпы восстановления и развития.
Вместе с тем, по словам Путина, нынешний момент имеет свою специфику. Он констатировал резкое падение спроса на высокотехнологичную продукцию из-за пандемии COVID-19. Распространение коронавируса нарушило ритм экономической, деловой жизни во всем мире.
Президент сообщил, что 12 отечественных автопроизводителей смогут рассчитывать на льготные кредиты для пополнения оборотных средств в рамках поддержки системообразующих предприятий. Такие ссуды будет субсидироваться в размере ключевой ставки Центробанка, а половина займа - обеспечиваться гарантиями Минфина.
Владимир Путин подчеркнул объективность и прозрачность критериев включения автопредприятий в список системообразующих: выручка от 20 миллиардов рублей и численность сотрудников от одной тысячи человек. Он также призвал, несмотря на все трудности, понимать стратегические ориентиры развития автомобильной промышленности.
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