Путин призвал поддержать отечественный автопром

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку отечественной автомобильной промышленности. Он считает необходимым «подставить плечо производителям» - обеспечить её стабильную работу, а также поддержать спрос на продукцию. Это необходимо, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов. Об этом российский лидер заявил на совещании по ситуации в автопроме, передает ТАСС.

В связи с этим президент напомнил об опыте аниткризисной поддержки автопрома в 2008-2009 годах из-за глобального мирового кризиса. По словам Путина, тогда своевременные, адресные решения дали возможность автопроизводителям преодолеть сложный период. В дальнейшем отрасль сумела даже продемонстрировать хорошие темпы восстановления и развития.

Вместе с тем, по словам Путина, нынешний момент имеет свою специфику. Он констатировал резкое падение спроса на высокотехнологичную продукцию из-за пандемии COVID-19. Распространение коронавируса нарушило ритм экономической, деловой жизни во всем мире.

Президент сообщил, что 12 отечественных автопроизводителей смогут рассчитывать на льготные кредиты для пополнения оборотных средств в рамках поддержки системообразующих предприятий. Такие ссуды будет субсидироваться в размере ключевой ставки Центробанка, а половина займа - обеспечиваться гарантиями Минфина.

Владимир Путин подчеркнул объективность и прозрачность критериев включения автопредприятий в список системообразующих: выручка от 20 миллиардов рублей и численность сотрудников от одной тысячи человек. Он также призвал, несмотря на все трудности, понимать стратегические ориентиры развития автомобильной промышленности.

