Российские экономисты заявили о рисках доллара

Французское издание Les Echos опубликовало материал, в котором рассказывает об успешном опыте России при отказе от доллара. Кремль делает выбор в пользу евро и юаней, стремясь к независимости от американской валюты, пишут Известия.

Автор статьи называет успешным шагом России увеличение объема резервов в валютах стран БРИКС, отмечает RT. Участники организации, в свою очередь, поддержали инициативу сформировать общую платежную систему.

Также России удалось стабилизировать рубль, который с начала 2018 года упал по отношению к доллару на 17 процентов, а к середине ноября поднялся на 7,6 процентов.

Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов в эфире НСН подтвердил выводы зарубежных экспертов, которые заявили о стабилизации рубля.

«Курс национальной валюты, как и общее состояние экономики России, нашли какую-то точку равновесия. Мы видим, что курс рубля уже давно стабилен по отношению к основным зарубежным валютам. При этом даже колебания цены на нефть не столь сильно на нем отражались, как это было в предыдущие годы. Что касается внешнеэкономической ситуации, все уже привыкли к состоянию больших санкций в отношении России, и в этой связи тоже можно говорить о стабилизации, пусть и не совсем благоприятной для нашей страны», - пояснил он.