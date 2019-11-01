В РАНХиГС охладили оптимизм немцев по поводу рубля
Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ в эфире НСН рассказал о стабильности российской валюты.
Курс рубля будет оставаться стабильным вне зависимости от политической обстановки. Такой прогноз выдало немецкое издание Focus.
По мнению СМИ, экономическая ситуация в России будет улучшаться. Это приведет к тому, что рубль сможет укрепиться к доллару и евро, став одной из ведущих валют, поскольку на фоне снижения доходности в Европе и США инвесторы стали больше вкладываться в российскую национальную валюту, тем самым повышая на нее спрос.
Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов в эфире НСН согласился с выводами немецких экспертов о стабильности рубля.
«Курс национальной валюты, как и общее состояние экономики России, нашли какую-то точку равновесия. Мы видим, что курс рубля уже давно стабилен по отношению к основным зарубежным валютам. При этом даже колебания цены на нефть не столь сильно на нем отражались, как это было в предыдущие годы. Что касается внешнеэкономической ситуации, все уже привыкли к состоянию больших санкций в отношении России, и в этой связи тоже можно говорить о стабилизации, пусть и не совсем благоприятной для нашей страны», - пояснил он.
Однако делать выводы о повышении инвестиционной привлекательности рубля экономист считает преждевременным.
«Мы видим в экономике то, что называется дедолларизацией, – сокращение валютных вкладов, операций, связанных с долларом. Но говорить, что инвесторам стали привлекательны проекты, выраженные в рублях, сложно», - добавил Климанов.
Отметим, ранее министр экономики Максим Орешкин предупредил, что в российской экономике из-за возможного пузыря на рынке потребкредитования возрастает риск рецессии в 2021 году. Темпы роста кредитования заметно опережают как рост номинальных доходов, так и заработных плат.
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