В РАНХиГС охладили оптимизм немцев по поводу рубля

«Курс национальной валюты, как и общее состояние экономики России, нашли какую-то точку равновесия. Мы видим, что курс рубля уже давно стабилен по отношению к основным зарубежным валютам. При этом даже колебания цены на нефть не столь сильно на нем отражались, как это было в предыдущие годы. Что касается внешнеэкономической ситуации, все уже привыкли к состоянию больших санкций в отношении России, и в этой связи тоже можно говорить о стабилизации, пусть и не совсем благоприятной для нашей страны», - пояснил он.

Однако делать выводы о повышении инвестиционной привлекательности рубля экономист считает преждевременным.

«Мы видим в экономике то, что называется дедолларизацией, – сокращение валютных вкладов, операций, связанных с долларом. Но говорить, что инвесторам стали привлекательны проекты, выраженные в рублях, сложно», - добавил Климанов.

Отметим, ранее министр экономики Максим Орешкин предупредил, что в российской экономике из-за возможного пузыря на рынке потребкредитования возрастает риск рецессии в 2021 году. Темпы роста кредитования заметно опережают как рост номинальных доходов, так и заработных плат.

