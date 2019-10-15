Плата за стабильность. Россия потеряла 7,7 млрд на дедолларизации

Первый год «эксперимента» по сокращению доли американского доллара в золотовалютных запасах обернулся для России потерями в 7,7 млрд долларов. Как пишет Bloomberg, это связано с тем, что ЦБ России начал больше вкладываться в евро и китайские юани, однако доллар за этот период укрепился на 6,5%. При этом отмечается, что РФ стала крупнейшим в мире владельцем резервов в юанях, кроме того, увеличилась и доля евро в расчетах – в годовом выражении с 32% до 42%. В случае сохранения преимущественно долларовой структуры резервов их объем к марту 2019 года, по мнению экспертов, мог бы увеличиться на 3,8%.

Экономист Дениса Ракша в эфире НСН объяснил, что потеря около 8 млрд долларов на фоне значительных золотовалютных резервов страны – не самая большая плата за уход от возможных рисков.