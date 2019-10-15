Плата за стабильность. Россия потеряла 7,7 млрд на дедолларизации
Экономист Денис Ракша объяснил в эфире НСН, почему потеря Россией почти 8 млрд долларов на постепенном отказе от американской валюты – оправданная мера.
Первый год «эксперимента» по сокращению доли американского доллара в золотовалютных запасах обернулся для России потерями в 7,7 млрд долларов. Как пишет Bloomberg, это связано с тем, что ЦБ России начал больше вкладываться в евро и китайские юани, однако доллар за этот период укрепился на 6,5%. При этом отмечается, что РФ стала крупнейшим в мире владельцем резервов в юанях, кроме того, увеличилась и доля евро в расчетах – в годовом выражении с 32% до 42%. В случае сохранения преимущественно долларовой структуры резервов их объем к марту 2019 года, по мнению экспертов, мог бы увеличиться на 3,8%.
Экономист Дениса Ракша в эфире НСН объяснил, что потеря около 8 млрд долларов на фоне значительных золотовалютных резервов страны – не самая большая плата за уход от возможных рисков.
«От доллара уходит и Россия, и другие страны, не для того, чтобы на этом что-то заработать, а потому что доллар сам по себе несет для них риски. За то, чтобы этих рисков было меньше, мы и заплатили эти 8 миллиардов долларов. Это не некая случайность, точно так же мы могли на этом и заработать 8 миллиардов долларов, если курсы шли в другую сторону. В масштабах российской экономики – это немного. У нас золотовалютные резервы превышают 600 миллиардов долларов», - сказал он.
Собеседник НСН также отметил, что для полноты сложившуюся картину нужно оценивать не только с экономической, но с и политической точки зрения.
«Тут нет чисто экономического измерения. Причины дедолларизации не экономические, а политические и геополитические. Если предположить, что эти риски могли бы реализоваться, то экономические последствия были бы значительно более плачевными, чем потеряла 8 миллиардов долларов», - заключил эксперт.
Отметим, что неделю назад первый вице-премьер РФ и министр финансов Антон Силуанов и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак подписали соглашение об использовании национальных валют при взаимных расчетах. Также Москва и Анкара договорились развивать инструменты выпуска долговых ценных бумаг для повышения уровня ликвидности.
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