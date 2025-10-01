«Российская креативная неделя — 2025» подвела итоги форума-фестиваля

Фестиваль был организован АНО «Креативная экономика» уже в шестой раз. Его цель — поддержать развитие креативных индустрий и развить смелые идеи. В этот раз он проводился после вступления в силу изменений в экономике. Был принят закон о креативных индустриях, а правительство и президент выразили поддержку этой отрасли развития страны.

Программа «Российской креативной недели» был разбита сразу на два крупнейших города России. Первые три дня с 25 по 27 сентября она собрала администрацию президента РФ, правительство страны, губернаторов и экспертов в Москве для планировки новых федеральных задач. Еще два дня, 28 и 29 сентября, участники форума провели в Санкт-Петербурге, где обсудили экономические функции и роль Северной столицы в современном мире. эпоху в этом году два главных исторических мегаполиса.