«Российская креативная неделя — 2025» подвела итоги форума-фестиваля
В Москве и Санкт-Петербурге завершился шестой форум «Российская креативная неделя», который проходил с 25 по 29 сентября 2025 года.
Фестиваль был организован АНО «Креативная экономика» уже в шестой раз. Его цель — поддержать развитие креативных индустрий и развить смелые идеи. В этот раз он проводился после вступления в силу изменений в экономике. Был принят закон о креативных индустриях, а правительство и президент выразили поддержку этой отрасли развития страны.
Программа «Российской креативной недели» был разбита сразу на два крупнейших города России. Первые три дня с 25 по 27 сентября она собрала администрацию президента РФ, правительство страны, губернаторов и экспертов в Москве для планировки новых федеральных задач. Еще два дня, 28 и 29 сентября, участники форума провели в Санкт-Петербурге, где обсудили экономические функции и роль Северной столицы в современном мире. эпоху в этом году два главных исторических мегаполиса.
На фестивале было четкое разделение деловой программы. Архитектура, урбанистика, визуальное искусство, дизайн и мультимедиа были объединены в секцию «Пространственное развитие страны». Блок «Творческий человек как основа экономики будущего» представлял развитие человеческого капитала, а ключевые моменты реформ и перемен обсуждались в треке «Ценностно-ориентированная экономика и ее будущее до 2035 года». Среди наиболее важных предложений: переход от сырьевого гиганта к государству-творцу, формирующему смыслы и решения, а также развитие с опорой на духовно-нравственные ценности и технологии. По итогам обсуждений было подписано 15 соглашений о совместных проектах. Одним из таких станет повышение финансовой культуры населения страны.
Еще одним уникальным мероприятием стала выставка ЭКСПО, которая прошла в рамках форума. Она представила главные достижения креативных индустрий для развития городов, а также успехи партнеров креативной недели.
После окончания официальной части были сформулированы выводы на будущее. АНО «Креативная экономика» продолжит взаимодействие с регионами, чтобы создать новые стратегии по управлению территориями. «Российская креативная неделя» должна нарастить мощь как главная платформа для дискуссий и задавания трендов. Еще одна важная задача — стимуляция создания креативных проектов. Их уникальное развитие в России подчеркнула президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.
«Наша российская модель особенная. Она подразумевает ориентир не только на мегаполисы и кластеры, а на распределенную систему развития в малых городах и даже селах — с ориентацией не только на экономические успехи, но и на социальную значимость, ценности в креативных продуктах», — указала она.
Во всех мероприятиях поучаствовали свыше 5000 человек из 84 регионов России, а также 516 спикеров из семи стран. Поддержали организацию форума сразу 16 партнеров. Среди которых Министерство экономического развития РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, госкорпорации «Ростех», «Росатом», а также медийные холдинги и компании.
