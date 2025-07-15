Шесть из семи россиян посчитали привлекательной работу в креативной индустрии

Утверждается, что 86% опрошенных рассмотрели бы трудоустройство в этой сфере, а 76% хотели бы попробовать себя в роли креативного продюсера, при этом почти половина не смогла ответить, чем именно занимается этот сотрудник.

«Прежде всего важно понять, что креативный продюсер — это не просто координатор мероприятий или медиапроектов, а специалист, ответственный за весь жизненный цикл идеи. Сегодня востребованы специалисты, которые способны стать архитекторами смыслов: превращать абстрактные идеи в устойчивые проекты, соединять бизнес, технологии и культуру», — подчеркнула Татьяна Ушкова, сооснователь Гильдии креативных продюсеров.

Опрос также выявил, почему россиянам нравятся креативные профессии. Почти 60% отметили возможность совмещать творчество и бизнес, 56% — реализовывать свои идеи, а еще 30% — развиваться профессионально и вносить вклад в культуру, каждый четвертый заявил, что таким образом хочет работать с новыми технологиями.

Ранее народная артистка России Анита Цой в беседе со специальным корреспондентом НСН на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что сегодня во всех отраслях экономики очень важен креатив.

