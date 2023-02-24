Британия ввела новые санкции против 92 физлиц и организаций из России

Великобритания введет санкции в отношении 92 граждан и организаций, в том числе 34 лиц, связанных с госкорпорациями «Росатом» и «Ростех», компанией «Газпром» и оборонным концерном «Алмаз-Антей». Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства.

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В частности, Лондон внес в санкционные списки руководителей высшего звена «Росатома», руководство «Ростеха», «Алмаз-Антея» и четырех банков, представителей компании «Аэрофлот», управляющего директора Nord Stream AG.

Кроме того, под ограничения попали глава Минцифры РФ Максут Шадаев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее Новая Зеландия добавила в санкционные списки 87 граждан РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобритания
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