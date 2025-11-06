Высокая доля отказов в выдаче ипотеки связана с желанием банков ограничить долю рискованных кредитов в общем объёме выдач, а идеальный портрет заемщика сегодня - человек с низкой долговой нагрузкой и высоким первоначальным взносом, рассказал НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

По итогам сентября банки отказывали в выдаче ипотеки в 60% случаев, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Получить кредит на жилье россиянам удалось менее чем по половине заявок — это минимум за последние годы.

«Это нормальное действие Центробанка по ограничению выдачи кредитов в целом и ипотеки в частности. С июня ЦБ получил возможность применять макропруденциальные лимиты на ипотеку, у него есть антициклические надбавки, - все это инструменты, при помощи которых выдача ипотеки регулируется не путем снижения или повышения ключевой ставки, а путем повышения или понижения требования к самим заемщикам. Например, если завтра ЦБ снизит ключевую ставку до 8%, то число ипотечных отказов увеличится вообще до 95%. Экономика перегрета, ее тормозят ключевой ставкой, но вынуждены ее снижать. В этих условиях еще и дополнительно ограничивается выдача кредитов, чтобы кредитование не росло слишком быстро, разгоняя инфляцию», - пояснил риелтор.