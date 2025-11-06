Риелтор рассказал, кому из россиян одобрят ипотеку
В условиях высокой ключевой ставки ЦБ дополнительно ограничивает выдачу кредитов из опасений разгона инфляции, заявил НСН риелтор Константин Барсуков.
Высокая доля отказов в выдаче ипотеки связана с желанием банков ограничить долю рискованных кредитов в общем объёме выдач, а идеальный портрет заемщика сегодня - человек с низкой долговой нагрузкой и высоким первоначальным взносом, рассказал НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
По итогам сентября банки отказывали в выдаче ипотеки в 60% случаев, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Получить кредит на жилье россиянам удалось менее чем по половине заявок — это минимум за последние годы.
«Это нормальное действие Центробанка по ограничению выдачи кредитов в целом и ипотеки в частности. С июня ЦБ получил возможность применять макропруденциальные лимиты на ипотеку, у него есть антициклические надбавки, - все это инструменты, при помощи которых выдача ипотеки регулируется не путем снижения или повышения ключевой ставки, а путем повышения или понижения требования к самим заемщикам. Например, если завтра ЦБ снизит ключевую ставку до 8%, то число ипотечных отказов увеличится вообще до 95%. Экономика перегрета, ее тормозят ключевой ставкой, но вынуждены ее снижать. В этих условиях еще и дополнительно ограничивается выдача кредитов, чтобы кредитование не росло слишком быстро, разгоняя инфляцию», - пояснил риелтор.
Заемщиком, у которого сегодня высокий шанс получить одобрение по ипотеке, должен быть низкий уровень долговой нагрузки. Он также должен быть готов к внесению первоначального взноса не ниже 20% от стоимости жилья.
«ЦБ сегодня говорит, что хороший заемщик - тот, у которого показатель долговой нагрузки (ПДН) не превышает 50%, а первоначальный взнос, который у него есть, составляет не менее 20%. А идеальный заемщик - у которого ПДН 35%, а первоначальный взнос - 50%. Вот этим людям ЦБ и хочет давать кредиты, а всем остальным - нет. Если банк хочет дать кредит заемщику, у которого ПДН более высокий, то рисковость займа будет выше. Лимит по таким кредитам в портфеле банка должен быть не более определенного процента. Для ЦБ красная тряпка - это ПДН более 80%», - рассказал Барсуков.
Сокращение объемов вывода нового жилья в Москве связано с уменьшением числа покупателей и дорогими кредитами, заявила ранее НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
