Россиянам отказывают в ипотеке в 60% случаев

По итогам сентября текущего года банки России отказывали в выдаче ипотеки в 60% случаев, сообщают «Известия».

Матвиенко заявила о необходимости дифференцировать ставку по семейной ипотеке

Согласно данным «Национального бюро кредитных историй», получить кредит на жилье гражданам удалось менее чем по половине заявок, что является минимумом за последние годы.

Финансовые организации очень чувствительны к рискам из-за ограничений Центробанка на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, банки часто отказывают тем, кто вносит минимальный первоначальный взнос за ипотеку.

Ранее россиян напугали дефицитом новостроек и высокими ценами на жилье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:НедвижимостьЖильеКредитыБанкиИпотека

Горячие новости

Все новости

партнеры