Россиянам отказывают в ипотеке в 60% случаев
По итогам сентября текущего года банки России отказывали в выдаче ипотеки в 60% случаев, сообщают «Известия».
Согласно данным «Национального бюро кредитных историй», получить кредит на жилье гражданам удалось менее чем по половине заявок, что является минимумом за последние годы.
Финансовые организации очень чувствительны к рискам из-за ограничений Центробанка на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, банки часто отказывают тем, кто вносит минимальный первоначальный взнос за ипотеку.
Ранее россиян напугали дефицитом новостроек и высокими ценами на жилье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
