Россиянам отказывают в ипотеке в 60% случаев

Согласно данным «Национального бюро кредитных историй», получить кредит на жилье гражданам удалось менее чем по половине заявок, что является минимумом за последние годы.

Финансовые организации очень чувствительны к рискам из-за ограничений Центробанка на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, банки часто отказывают тем, кто вносит минимальный первоначальный взнос за ипотеку.

Ранее россиян напугали дефицитом новостроек и высокими ценами на жилье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

