Брокеры объяснили сокращение объемов вывода нового жилья в Москве
В условиях общей рыночной неопределенности девелоперы занимают крайне осторожную позицию и предпочитают отложить запуск новых инициатив, заявила в беседе с НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Сокращение объемов вывода нового жилья в Москве связано с уменьшением числа покупателей и дорогими кредитами, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Объемы вывода нового жилья в Москве сократились почти вдвое, сообщает «Коммерсант». Несмотря на восстановление спроса на жилье, девелоперская активность в столице продолжает снижаться. За третий квартал количество новых проектов упало в три раза год к году, а объем выведенных на рынок площадей — почти вдвое. Застройщики сокращают новое предложение из-за дорогого проектного финансирования и рисков затоваривания рынка. Количество новых проектов упало в три раза: за квартал на рынок вышло четыре жилых комплекса. Малхасян подтвердила, что количество сделок по продаже квартир в Москве снизилось по сравнению с прошлым годом.
«Сокращение объемов ввода нового жилья в Москве связано со значительным снижением спроса. Статистика это ясно демонстрирует: количество сделок заметно сократилось по сравнению с прошлым и 2023 годом, что во многом обусловлено уменьшением числа покупателей и сокращением льготных ипотечных программ», - отметила эксперт.
По её словам, девелоперы сейчас сосредоточены на завершении текущих проектов.
«Застройщики сейчас сосредоточены на завершении текущих проектов и пока не планируют возводить новые. Предстоит реализовать значительное количество проектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2028-2029 годах. Только после их продажи девелоперы смогут рассматривать финансирование следующих очередей. Это связано не только с крайне высокой стоимостью проектного финансирования из-за ключевой ставки Центробанка, но и с ужесточением требований банков к заемщикам и самим проектам. Дополнительное давление оказывает рост себестоимости строительства – удорожание материалов, логистики, рабочей силы – и недавнее повышение НДС. В условиях общей рыночной неопределенности девелоперы занимают крайне осторожную позицию и предпочитают отложить запуск новых инициатив», - пояснила Малхасян.
Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил НСН, что в 2026 году строительная отрасль может оказаться в кризисе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как закрытие Литвой границы в Белоруссии скажется на российских перевозчиках
- Уролог объяснил, почему подогрев сидений опасен для мужчин
- «Звезда Европы»: Как Аугуст Диль помог сборам фильма «Мастер и Маргарита»
- «Право первой ночи»: На какие поощрения могут рассчитывать многодетные сотрудники
- Упаковка с децимацией: Кто «крадёт» у россиян каждое десятое пирожное
- Губернатор Гладков поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего
- Брокеры объяснили сокращение объемов вывода нового жилья в Москве
- В Совфеде призвали не сомневаться в поддержке Венесуэлы Россией
- Эксперименты и классики: Пореченков раскрыл сюрпризы фестиваля Достоевского
- Промышленники назвали внедрении ИИ в производство хайпом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru