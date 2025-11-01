«Сокращение объемов ввода нового жилья в Москве связано со значительным снижением спроса. Статистика это ясно демонстрирует: количество сделок заметно сократилось по сравнению с прошлым и 2023 годом, что во многом обусловлено уменьшением числа покупателей и сокращением льготных ипотечных программ», - отметила эксперт.

По её словам, девелоперы сейчас сосредоточены на завершении текущих проектов.