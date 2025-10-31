Риелтор: Видеофиксация сделок с недвижимостью не гарантирует «адекватность» сторон
Запись на видео процесса заключения договора на куплю-продажу квартиры может стать только частью комплексных мер борьбы с мошенниками, заявил НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
Обязательная видеозапись всего процесса заключения сделки с недвижимостью может стать только вспомогательной мерой в борьбе с мошенничество м данной сфере, заявил НСН в комментарии член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
Обязательную видеозапись всех сделок с недвижимостью предложила ввести заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, мера необходима из-за роста числа мошеннических схем при продаже жилья. Депутат предлагает хранить такие записи в централизованной базе при Росреестре или Минюсте. Разворотнева уточнила, что видеофиксация должна распространяться на все сделки с недвижимостью, включая очные встречи участников.
«Если речь идет о сделке под влиянием, в определенной степени такой подход может помочь, но не как сам по себе, а в качестве комплексного в составе других мер. Однако возникает вопрос обеспечения такой видеосъемки. Например, если говорить про нотариат, то там есть определенные правила, и это можно сделать. Если речь идет об обычной сделке без нотариуса, тогда возникает вопрос, где и кто будет делать эту видеозапись. Что касается централизованного реестра хранения, то он поможет избежать необходимости проведения экспертизы подлинности и целостности записи. С технической точки такую базу не сложно организовать», - отметил собеседник НСН.
Эксперт подчеркнул, что в суде такую видеозапись нельзя будет использовать в качестве аргумента.
«Как доказательство вменяемости участников сделки и того, что они отдают отчет в своих действиях, это не подойдет. Человек скажет на видео, что им никто не управляет, а в действительности он может находиться под воздействием кого-то. Просто, когда есть видеозапись, специалистам, в том числе, легче оценить ситуацию. Для того, чтобы, например, исключить инсценировки такого рода», - заключил Константин Барсуков.
Помимо видеофиксации, Светлана Разворотнева предложила внедрить единую систему обмена информацией между Росреестром, МВД, судами, нотариусами, банками, страховыми компаниями и риелторами для повышения прозрачности и безопасности операций с недвижимостью.
Ранее в Госдуме уже подготовили законопроект, согласно которому, справка о дееспособности при сделках с недвижимостью станет обязательной. Однако, как заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» юрист Яна Бондаренко, даже справка из диспансера не гарантирует отсутствие проблем в будущем.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Кабачок вместо покойника»: Россиянам предложили заменить Хэллоуин праздником урожая
- В Союзе потребителей призвали ввести «уголовку» за фальсификат косметики
- Власти Крыма запретили проезд гибридов и электромобилей по Крымскому мосту
- «Быстро выпиливается!»: Какие шансы нарваться на товары с запрещенной символикой в интернете
- Комиссия 65%: Почему производители косметики бегут с маркетплейсов
- Россиянам рассказали, как проверяется косметика из «российской полки»
- «Законная цель хакеров»: Госкомпании усиливают безопасность персональных данных
- «Остался только аквагрим»: Маркетплейсы указали на снижение интереса россиян к костюмам на Хэллоуин
- Королям закон не писан: Лишение титулов не грозит принцу Эндрю тюрьмой
- Актриса дубляжа Зубкова рассказала о случаях кражи голоса и как этого избежать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru