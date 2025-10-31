«Если речь идет о сделке под влиянием, в определенной степени такой подход может помочь, но не как сам по себе, а в качестве комплексного в составе других мер. Однако возникает вопрос обеспечения такой видеосъемки. Например, если говорить про нотариат, то там есть определенные правила, и это можно сделать. Если речь идет об обычной сделке без нотариуса, тогда возникает вопрос, где и кто будет делать эту видеозапись. Что касается централизованного реестра хранения, то он поможет избежать необходимости проведения экспертизы подлинности и целостности записи. С технической точки такую базу не сложно организовать», - отметил собеседник НСН.

Эксперт подчеркнул, что в суде такую видеозапись нельзя будет использовать в качестве аргумента.

«Как доказательство вменяемости участников сделки и того, что они отдают отчет в своих действиях, это не подойдет. Человек скажет на видео, что им никто не управляет, а в действительности он может находиться под воздействием кого-то. Просто, когда есть видеозапись, специалистам, в том числе, легче оценить ситуацию. Для того, чтобы, например, исключить инсценировки такого рода», - заключил Константин Барсуков.