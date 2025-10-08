Против историка русской кухни Сюткина завели дело о фейках о ВС РФ
В Москве по делу о распространении фейков о ВС РФ задержали историка русской кухни Павла Сюткина. Об этом сообщает RT.
По версии следствия, Сюткин разместил в своем Telegram-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, содержат заведомо ложную информацию о действиях российской армии на Украине.
Отмечается, что блогерт был доставлен в СК для проведения следственных действий.
Ранее писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно получил семь лет колонии по делу о фейках о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
