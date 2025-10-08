СК РФ завершил расследование теракта против генерала Кириллова
Следственный комитет РФ завершил расследование теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом сообщает RT.
В ведомстве указали, что фигурантам, в зависимости о роли в совершённом преступлении, предъявлены обвинения по разным статьям УК РФ, в том числе о совершении теракта организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база... уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд», - указали в СК РФ.
Отмечается, что расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления продолжается.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Кириллова и его помощника убил киевский режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Эффект зловещей долины»: Как отличить ИИ-актеров от настоящих
- Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных БПЛА у границ с Россией
- «Вершина айсберга»: Группа Ay Yola о дебютном альбоме и песнях на русском языке
- Маркетолог похвалила «хайповое» переименование Danone в «Логику молока»
- Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев на 2026 год
- «Своя машина - роскошь»: Почему россияне стали пересаживаться на каршеринг
- Против историка русской кухни Сюткина завели дело о фейках о ВС РФ
- СК РФ завершил расследование теракта против генерала Кириллова
- СМИ: Отказ от российского газа и нефти поддержали почти все страны ЕС
- В Госдуме опровергли нехватку средств на пенсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru