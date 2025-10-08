СК РФ завершил расследование теракта против генерала Кириллова

В ведомстве указали, что фигурантам, в зависимости о роли в совершённом преступлении, предъявлены обвинения по разным статьям УК РФ, в том числе о совершении теракта организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база... уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд», - указали в СК РФ.

Отмечается, что расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления продолжается.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Кириллова и его помощника убил киевский режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

