Маркетолог похвалила «хайповое» переименование Danone в «Логику молока»

Провокационные названия очень хорошо работают с точки зрения маркетинга, рассказала НСН Дарья Исакова.

Чем более странное название у компании, тем оно «хайповее» и тем быстрее запомнится людям. Об этом НСН рассказала директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям FREEMOTION GROUP Дарья Исакова.

Компания Health & Nutrition, ранее известная как «Данон Россия», объявила о смене своего корпоративного названия на «Логика молока». В пресс-службе компании уточнили, что название будет использоваться во всех публичных коммуникациях компании. Новым логотипом корпорации стала капля молока, а основным цветом бренда выбран зеленый. Исакова отметила, что первое время смена имени у известного бренда всегда режет слух.

«Да, это просто с непривычки, потом все привыкают. Danone – это известный бренд, уже раскрученный и уже сформированный в мозгах у потребителя. Раньше также все возмущались, когда McDonald's поменял название, а сейчас привыкли ко «Вкусно – и точка», и все нормально. Чем больше высмеивали, тем больше вокруг этого хайпа, и тем быстрее привыкают. Как раз если это какая-то провокационная история, то в качестве маркетинга она прекрасно работает», - рассказала она.

Оператор Tele2 провел ребрендинг и сменил название

По ее словам, за сменой названия всегда грядут и сопутствующие изменения.

«Что поменяется после смены названия? В первую очередь, "айдентика". Они поменяют все логотипы, поменяют, может быть, расположение на продуктах. Мне кажется, если продукт хороший, то это небольшая проблема», - отметила она.

В свою очередь Генеральный директор «Логики молока» Якуб Закриев объяснил НСН, что теперь название напрямую отражает посыл компании.

«Мы видим молочную индустрию как стройную и логичную систему, где все продумано до мелочей. Новое имя компании отражает наши ценности и приоритеты», - заявил он.

Несколько лет назад широкий резонанс вызвало название российской компании, заменившей McDonald's - «Вкусно — и точка». Название бренда критиковали, а соцсети наполнили шутки и мемы на эту тему. Сам же генеральный директор компании объяснял, что название должно было отражать философию преемника McDonald's, но при этом отличаться от других, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Бренды

Горячие новости

Все новости

партнеры