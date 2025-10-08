Чем более странное название у компании, тем оно «хайповее» и тем быстрее запомнится людям. Об этом НСН рассказала директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям FREEMOTION GROUP Дарья Исакова.

Компания Health & Nutrition, ранее известная как «Данон Россия», объявила о смене своего корпоративного названия на «Логика молока». В пресс-службе компании уточнили, что название будет использоваться во всех публичных коммуникациях компании. Новым логотипом корпорации стала капля молока, а основным цветом бренда выбран зеленый. Исакова отметила, что первое время смена имени у известного бренда всегда режет слух.

«Да, это просто с непривычки, потом все привыкают. Danone – это известный бренд, уже раскрученный и уже сформированный в мозгах у потребителя. Раньше также все возмущались, когда McDonald's поменял название, а сейчас привыкли ко «Вкусно – и точка», и все нормально. Чем больше высмеивали, тем больше вокруг этого хайпа, и тем быстрее привыкают. Как раз если это какая-то провокационная история, то в качестве маркетинга она прекрасно работает», - рассказала она.