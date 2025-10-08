Жесткие экологические штрафы для компаний призвали отложить на три года
Независимый промышленный эксперт Максим Худалов заявил НСН, что для определенных предприятий и отраслей будут введены локальные послабления.
Многие предприятия просто физически не могут найти средства для модернизации своего оборудования, потребуется три-четыре года, поэтому резко повышать экологический сбор нельзя, заявил НСН независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
Бизнес пожаловался премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на запланированный в ближайшие 5 лет «беспрецедентный рост» ставок экологического сбора, который перечисляют компании, чья деятельность сопряжена с выбросами в атмосферу, стоками в воду или с размещением отходов. В РСПП говорят, что мера вызовет очередное существенное повышение цен на промышленные товары для конечных потребителей, пишет РБК. Худалов уверен, что требуется компромисс.
«Этот вопрос прорабатывался давно. На следующий год у нас повышается налоговая нагрузка, ставки по кредитам остаются высокими плюс ставки экологического сбора. Это делает условия для бизнеса максимально сложными. Изменения становятся неподъемными для большинства российских предприятий, но спускать на тормозах эти экологические меры нельзя. Иначе будут случаться разливы и прочее - например, не всегда выполняется программа «Чистый воздух». Здесь необходимо искать разумный компромисс, на 2026 год было бы разумно пересмотреть финальные сроки введения жестких штрафов. Многие предприятия просто физически не могут найти средства для модернизации своего оборудования. Нужен дополнительный льготный период для компаний, потребуется три-четыре года», - рассказал он.
По его словам, государство не сможет полностью отказаться от повышения ставок.
«При этом сейчас бюджет у нас очень перенапряжен. В этом смысле полноценной отмены предложений по повышению ставок не будет. Но для определенных предприятий и отраслей мы увидим локальные послабления», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что с 2026 года в России планируется повышение ставок экологического сбора для 52 групп товаров и упаковки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чудовищные ДТП: В России призвали давать пожизненный срок пьяным водителям
- При обстреле ВСУ белгородского поселка Маслова Пристань пострадали 10 человек
- СМИ: США передадут Киеву ограниченное количество Tomahawk для давления на Россию
- Голос Кинчева на фоне: Чем удивит новый альбом группы «Кино»
- Жесткие экологические штрафы для компаний призвали отложить на три года
- Армия России освободила запорожскую Новогригоровку
- Рябков: Импульс украинскому урегулированию после встречи на Аляске исчерпан
- Рогов назвал векторы наступления ВС РФ в Запорожской области
- Набиуллина: «Банковское рабство» почти отошло в прошлое
- В России направят более 3 трлн рублей на субсидирование ипотеки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru