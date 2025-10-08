Многие предприятия просто физически не могут найти средства для модернизации своего оборудования, потребуется три-четыре года, поэтому резко повышать экологический сбор нельзя, заявил НСН независимый промышленный эксперт Максим Худалов.

Бизнес пожаловался премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на запланированный в ближайшие 5 лет «беспрецедентный рост» ставок экологического сбора, который перечисляют компании, чья деятельность сопряжена с выбросами в атмосферу, стоками в воду или с размещением отходов. В РСПП говорят, что мера вызовет очередное существенное повышение цен на промышленные товары для конечных потребителей, пишет РБК. Худалов уверен, что требуется компромисс.