СМИ: Отказ от российского газа и нефти поддержали почти все страны ЕС

Почти все страны Евросоюза поддержали запрет на импорт российского газа и нефти с января 2028 года. Об этом сообщает Reuters.

СМИ: США требуют от Турции прекратить поставки энергоресурсов из России

Источники агентства утверждают, что постпреды стран ЕС обсудили данную тему в Брюсселе. Отмечается, что критика была высказана лишь со стороны Венгрии и Словакии, «правительства которых хотят поддерживать тесные связи» с Москвой.

«Несмотря на критику со стороны Будапешта и Братиславы... Дипломаты предполагают, что ограничения будут легко приняты... Ведутся переговоры о технических изменениях в преддверии голосования, назначенного на 20 октября», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Россию гарантом энергетической безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
