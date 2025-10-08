СМИ: Отказ от российского газа и нефти поддержали почти все страны ЕС

Источники агентства утверждают, что постпреды стран ЕС обсудили данную тему в Брюсселе. Отмечается, что критика была высказана лишь со стороны Венгрии и Словакии, «правительства которых хотят поддерживать тесные связи» с Москвой.

«Несмотря на критику со стороны Будапешта и Братиславы... Дипломаты предполагают, что ограничения будут легко приняты... Ведутся переговоры о технических изменениях в преддверии голосования, назначенного на 20 октября», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Россию гарантом энергетической безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».