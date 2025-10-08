В Госдуме опровергли нехватку средств на пенсии
Размер доходов федерального бюджета позволяет гарантировать все выплаты пенсионерам, заявила НСН Светлана Бессараб.
У государства хватает резервов на выполнение всех социальных обязательств, а новости о повышении пенсионного возраста — фейк. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН.
В Соцфонде РФ образуется дыра в 780 млрд рублей уже в 2025 году. Об этом сообщили ряд Telegram-каналов с ссылкой на прогноз Министерства финансов России. Более крупный дефицит фиксировался лишь однажды — в 2022 году. Собственных доходов фонда, по расчетам, хватит только на 70% выплат пенсионерам, говорилось в публикациях. Бессараб опровергла эту информацию.
«Это преувеличение снижения доходов. Мы должны помнить о том, что у нас остались резервы фонда по состоянию на 2026 год. Кроме того, запланированный бюджет полностью учитывает обязательства по пенсионному страхованию и собственными доходами также может закрыть эту статью. Другое дело, что межбюджетные трансферты из федерального бюджета действительно производятся для покрытия публичных обязательств государства. Здесь они перед 43 миллионами граждан. Все выплаты произведутся как за счет средств пенсионного фонда, так и с помощью федерального бюджета. Речи о дальнейшем повышении пенсионного возраста нет. Никаких разговоров об этом не ведется. Это фейковый вброс информации, которая не соответствует действительности», — подчеркнула она.
Средняя страховая пенсия на конец 2026 года превысит 27 тысяч рублей., сообщил в Совете Федерации глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его данным, страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%. Также сообщалось, что размер одного пенсионного коэффициента по планам правительства РФ будет проиндексирован дважды за 2027 год. Первое увеличение пройдет 1 февраля до 163,03 рублей, второе — с 1 апреля до 168,57 рублей.
Ранее зампред Мособлдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Игорь Чистюхин назвал в пресс-центре НСН достойный размер пенсионных выплат на человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Эффект зловещей долины»: Как отличить ИИ-актеров от настоящих
- Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных БПЛА у границ с Россией
- «Вершина айсберга»: Группа Ay Yola о дебютном альбоме и песнях на русском языке
- Маркетолог похвалила «хайповое» переименование Danone в «Логику молока»
- Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев на 2026 год
- «Своя машина - роскошь»: Почему россияне стали пересаживаться на каршеринг
- Против историка русской кухни Сюткина завели дело о фейках о ВС РФ
- СК РФ завершил расследование теракта против генерала Кириллова
- СМИ: Отказ от российского газа и нефти поддержали почти все страны ЕС
- В Госдуме опровергли нехватку средств на пенсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru