У государства хватает резервов на выполнение всех социальных обязательств, а новости о повышении пенсионного возраста — фейк. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН.



В Соцфонде РФ образуется дыра в 780 млрд рублей уже в 2025 году. Об этом сообщили ряд Telegram-каналов с ссылкой на прогноз Министерства финансов России. Более крупный дефицит фиксировался лишь однажды — в 2022 году. Собственных доходов фонда, по расчетам, хватит только на 70% выплат пенсионерам, говорилось в публикациях. Бессараб опровергла эту информацию.