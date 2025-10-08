Писатель также отметил, что в прошлом сталкивался с тем, что режиссеры привносили свое видение в его произведения.

«Подобные ситуации бывали и с некоторыми моими произведениями. Когда-то в Нижний Новгород приезжал французский режиссер, директор Интернационального театра имени Турски в Марселе Ришар Мартен. Мы познакомились, и это замечательный человек. Он взялся поставить пьесу, которую я написал. И тоже поставил, как видел», - рассказал О.Дэс.

Ранее кинорежиссер Александр Войтинский сообщил «Радиоточке НСН», что при создании киноадаптации книги продюсеры рискуют куда меньше, чем при работе над новым сценарием, поскольку получают доступ к знакомому названию и готовой фанбазе. При этом приобретение прав на экранизацию развязывает руки представителям киноиндустрии, позволяя превратить литературный источник в нечто новое со знакомым зрителю названием.

