Лауреат «Оскара» рассказал о возможной экранизации его романа о лихих 90-х
Писатель и продюсер фильма «Утомленные солнцем» Владимир О.Дэс признался НСН, что свой роман - как ребёнок, поэтому важно, каким будет авторское видение кинорежиссёра.
Писатель, драматург, сопродюсер оскароносного фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» Владимир О.Дэс (Владимир Седов) заявил, что настороженно относится к идее экранизации своих произведений, поскольку режиссеры часто добавляют в проект слишком много авторского видения. Об этом он рассказал на презентации своего нового романа «Русский клуб» в московском книжном магазине «Библио-Глобус». На событии побывал специальный корреспондент НСН.
События новой книги О.Дэса развиваются в «лихих девяностых». За «говорящими» фамилиями героев узнаются реальные исторические личности. В центре сюжета история парня, который решает создать собственную компанию в начале перестройки, и на этом пути сталкивается с множественными трудностями. О.Дэс подчеркнул, что уже получает запросы от представителей киноиндустрии, которые заинтересованы в экранизации романа.
«Предложения есть, будем встречаться, смотреть. Дело в том, что, когда роман родился - это уже твой ребенок. Затем его кто-то забирает и начинает говорить: "Я так вижу". Когда моей дочери было лет 19, она предложила мне сходить в подпольный театр на спектакль по Чехову "Три сестры". Приехали в какой-то подвал. Там была небольшая сцена, на ней три унитаза. Выходят три девушки, садятся на унитазы спиной к зрителю и начинают читать текст Чехова. Мы встали и ушли. Режиссер так видит, и он имеет право ставить так, как видит», - заявил он.
Писатель также отметил, что в прошлом сталкивался с тем, что режиссеры привносили свое видение в его произведения.
«Подобные ситуации бывали и с некоторыми моими произведениями. Когда-то в Нижний Новгород приезжал французский режиссер, директор Интернационального театра имени Турски в Марселе Ришар Мартен. Мы познакомились, и это замечательный человек. Он взялся поставить пьесу, которую я написал. И тоже поставил, как видел», - рассказал О.Дэс.
Ранее кинорежиссер Александр Войтинский сообщил «Радиоточке НСН», что при создании киноадаптации книги продюсеры рискуют куда меньше, чем при работе над новым сценарием, поскольку получают доступ к знакомому названию и готовой фанбазе. При этом приобретение прав на экранизацию развязывает руки представителям киноиндустрии, позволяя превратить литературный источник в нечто новое со знакомым зрителю названием.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Эффект зловещей долины»: Как отличить ИИ-актеров от настоящих
- Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных БПЛА у границ с Россией
- «Вершина айсберга»: Группа Ay Yola о дебютном альбоме и песнях на русском языке
- Маркетолог похвалила «хайповое» переименование Danone в «Логику молока»
- Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев на 2026 год
- «Своя машина - роскошь»: Почему россияне стали пересаживаться на каршеринг
- Против историка русской кухни Сюткина завели дело о фейках о ВС РФ
- СК РФ завершил расследование теракта против генерала Кириллова
- СМИ: Отказ от российского газа и нефти поддержали почти все страны ЕС
- В Госдуме опровергли нехватку средств на пенсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru