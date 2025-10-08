Лауреат «Оскара» рассказал о возможной экранизации его романа о лихих 90-х

Писатель и продюсер фильма «Утомленные солнцем» Владимир О.Дэс признался НСН, что свой роман - как ребёнок, поэтому важно, каким будет авторское видение кинорежиссёра.

Писатель, драматург, сопродюсер оскароносного фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» Владимир О.Дэс (Владимир Седов) заявил, что настороженно относится к идее экранизации своих произведений, поскольку режиссеры часто добавляют в проект слишком много авторского видения. Об этом он рассказал на презентации своего нового романа «Русский клуб» в московском книжном магазине «Библио-Глобус». На событии побывал специальный корреспондент НСН.

События новой книги О.Дэса развиваются в «лихих девяностых». За «говорящими» фамилиями героев узнаются реальные исторические личности. В центре сюжета история парня, который решает создать собственную компанию в начале перестройки, и на этом пути сталкивается с множественными трудностями. О.Дэс подчеркнул, что уже получает запросы от представителей киноиндустрии, которые заинтересованы в экранизации романа.

«Предложения есть, будем встречаться, смотреть. Дело в том, что, когда роман родился - это уже твой ребенок. Затем его кто-то забирает и начинает говорить: "Я так вижу". Когда моей дочери было лет 19, она предложила мне сходить в подпольный театр на спектакль по Чехову "Три сестры". Приехали в какой-то подвал. Там была небольшая сцена, на ней три унитаза. Выходят три девушки, садятся на унитазы спиной к зрителю и начинают читать текст Чехова. Мы встали и ушли. Режиссер так видит, и он имеет право ставить так, как видит», - заявил он.
Писатель также отметил, что в прошлом сталкивался с тем, что режиссеры привносили свое видение в его произведения.

«Подобные ситуации бывали и с некоторыми моими произведениями. Когда-то в Нижний Новгород приезжал французский режиссер, директор Интернационального театра имени Турски в Марселе Ришар Мартен. Мы познакомились, и это замечательный человек. Он взялся поставить пьесу, которую я написал. И тоже поставил, как видел», - рассказал О.Дэс.

Ранее кинорежиссер Александр Войтинский сообщил «Радиоточке НСН», что при создании киноадаптации книги продюсеры рискуют куда меньше, чем при работе над новым сценарием, поскольку получают доступ к знакомому названию и готовой фанбазе. При этом приобретение прав на экранизацию развязывает руки представителям киноиндустрии, позволяя превратить литературный источник в нечто новое со знакомым зрителю названием.

ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
