Госдума денонсировала соглашение между Россией и США по утилизации плутония

Речь идёт о документе, которй был подписан в 2000 году и ратифицирован в 2011 году. Он предусматривал утилизацией каждой стороной 34 тонн оружейного плутония, не являющегося больше необходимым для обороны.

Действие соглашение было приостановлено в 2016 году президентом РФ Владимир Путин «в связи с возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий» Вашингтона в отношении Москвы.

Ранее Россия денонсировала соглашение со Швецией, предусматривавшее обмен информацией о ядерных установках и оперативное оповещение о возможных авариях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

