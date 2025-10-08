Госдума денонсировала соглашение между Россией и США по утилизации плутония
Депутаты Госдумы одобрили денонсацию межправительственного соглашения между Россией и США по утилизации оружейного плутония. Об этом сообщает RT.
Речь идёт о документе, которй был подписан в 2000 году и ратифицирован в 2011 году. Он предусматривал утилизацией каждой стороной 34 тонн оружейного плутония, не являющегося больше необходимым для обороны.
Действие соглашение было приостановлено в 2016 году президентом РФ Владимир Путин «в связи с возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий» Вашингтона в отношении Москвы.
Ранее Россия денонсировала соглашение со Швецией, предусматривавшее обмен информацией о ядерных установках и оперативное оповещение о возможных авариях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
