Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев на 2026 год
8 октября 202516:01
Кабмин РФ сократил квоту на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что квота, в 2025 году установленная в размере 5,5 тысяч, в 2026 году будет сокращена до 3 802 разрешений.
Согласно распоряжению правительства, весь объём разрешений будет распределён между регионами РФ.
Ранее Минтруд РФ опроверг информацию о завозе в страну миллиона мигрантов из Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маркетолог похвалила «хайповое» переименование Danone в «Логику молока»
- Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев на 2026 год
- «Своя машина - роскошь»: Почему россияне стали пересаживаться на каршеринг
- Против историка русской кухни Сюткина завели дело о фейках о ВС РФ
- СК РФ завершил расследование теракта против генерала Кириллова
- СМИ: Отказ от российского газа и нефти поддержали почти все страны ЕС
- В Госдуме опровергли нехватку средств на пенсии
- Лауреат «Оскара» рассказал о возможной экранизации его романа о лихих 90-х
- Госдума денонсировала соглашение между Россией и США по утилизации плутония
- В России покажут фильм «Рокки — это я»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru