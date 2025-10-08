Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев на 2026 год

Уточняется, что квота, в 2025 году установленная в размере 5,5 тысяч, в 2026 году будет сокращена до 3 802 разрешений.

Согласно распоряжению правительства, весь объём разрешений будет распределён между регионами РФ.

Ранее Минтруд РФ опроверг информацию о завозе в страну миллиона мигрантов из Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».