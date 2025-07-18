Сортировка мусора должна начинаться дома, где у людей должно быть по 2-3 пакета для этих целей, однако не все могут себе позволить это на своих квадратных метрах. Об этом НСН рассказал заведующий лабораторией сохранения биоразнообразия и использования биоресурсов в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Валентин Ильяшенко.

В Москве открылся 101 пункт приема ненужных и вышедших из строя электрических приборов. Пункты размещены в магазинах электроники по всему городу, сообщили на портале мэра Москвы. Найти ближайшую экоточку москвичам предлагают с помощью интерактивной карты на портале mos.ru. Ильяшенко рассказал, почему массовая сортировка мусора в России пока еще идет туго.

«Конечно, есть подвижки на уровне учреждений, когда мусор собирается раздельно, поскольку их штрафуют, если поймают на выбросе ламп на помойку, например. Что касается людей, они бы и были готовы, наверное, если бы в подъездах были какие-то контейнеры для этого дела. Но их нет. Хотя на самом деле в те контейнеры раздельного приема мусора, которые установлены на улицах, кидают мусорные пакеты из дома, где все в кучу собрано. То есть это нужно, чтобы дома были разные пакеты, а размер кухни не у всех позволяет сортировать», - рассказал он.