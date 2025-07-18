«Три пакета на кухне»: Эколог назвал условия для правильной сортировки мусора
Раздельных контейнеров для сортировки мусора в торговых центрах или на улицах недостаточно, люди должны начинать сортировку дома, заявил НСН Валентин Ильяшенко.
Сортировка мусора должна начинаться дома, где у людей должно быть по 2-3 пакета для этих целей, однако не все могут себе позволить это на своих квадратных метрах. Об этом НСН рассказал заведующий лабораторией сохранения биоразнообразия и использования биоресурсов в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Валентин Ильяшенко.
В Москве открылся 101 пункт приема ненужных и вышедших из строя электрических приборов. Пункты размещены в магазинах электроники по всему городу, сообщили на портале мэра Москвы. Найти ближайшую экоточку москвичам предлагают с помощью интерактивной карты на портале mos.ru. Ильяшенко рассказал, почему массовая сортировка мусора в России пока еще идет туго.
«Конечно, есть подвижки на уровне учреждений, когда мусор собирается раздельно, поскольку их штрафуют, если поймают на выбросе ламп на помойку, например. Что касается людей, они бы и были готовы, наверное, если бы в подъездах были какие-то контейнеры для этого дела. Но их нет. Хотя на самом деле в те контейнеры раздельного приема мусора, которые установлены на улицах, кидают мусорные пакеты из дома, где все в кучу собрано. То есть это нужно, чтобы дома были разные пакеты, а размер кухни не у всех позволяет сортировать», - рассказал он.
При этом, по словам Ильяшенко, сейчас люди стали более осознаны в плане заботы об окружающей среде.
«Во многих странах идет раздельный сбор мусора. Это такая серьезная проблема, которая не столько в финансы упирается, сколько в то, что дома нужно иметь 2-3 пакета. Ну и должна быть некая сознательность. Она на самом деле у людей уже наступает, отношение к природе меняется на глазах. Уже не все жука задавят, потому что он наверняка занесен в Красную книгу. И букеты диких цветов перестали собирать», - подытожил он.
Ранее стало известно, что более 30% россиян регулярно сортируют мусор дома – таких граждан 31,7%, следует из результатов исследования страховой компании «Ингосстрах» и Финансового университета, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Три пакета на кухне»: Эколог назвал условия для правильной сортировки мусора
- Хлыст Индианы Джонса ушел с молотка за полмиллиона долларов
- Режим ЧС из-за засухи ввели в девяти районах Кубани
- Компенсация тревожности: Психолог назвала причины шопоголизма на маркетплейсах
- Китайская доля: На рынке подержанных авто не осталось классических иномарок
- Роскачество: «Дни российского пива» пройдут в торговых сетях
- В Геленджике приземлился первый с 2022 года пассажирский самолет
- Снуп Догг стал владельцем футбольного клуба «Суонси Сити»
- Шопоголизм и скидки: В отрасли объяснили рост покупок на маркетплейсах
- «Имя, а не паспорт»: По кому ударит попытка «отмены» Гергиева в Италии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru