«Страшилки» Чубайса. Останется ли Россия в «новой мировой элите»

Эти лидеры «уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, вероятно, XXII веков», предупредил Чубайс и предложил собрать конфиденциальную встречу по этому вопросу, которая, по данным РБК, уже прошла в закрытом формате в конце июня.

Оценивая место России среди будущих «элит», Чубайс отметил, что российскую экономику может ждать «уникальный удар», при этом технологическая революция откроет новые возможности перед нашей страной.

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», - пояснил Чубайс.

По его мнению, новая промышленная революция займет всего 30-50 лет, а формирование новых «элит» - и того быстрее.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что сейчас Россия «в полной мере ощущает энергопереход».

При этом он считает, что этот процесс не будет таким стремительным, как прогнозирует Чубайс, а углеводороды в ближайшие 20 лет не потеряют своей актуальности.

Касаясь «элит», о которых говорит Чубайс, Пасечник вспомнил Илона Маска.