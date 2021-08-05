«Страшилки» Чубайса. Останется ли Россия в «новой мировой элите»
Традиционные «элиты» никуда не денутся - по крайней мере, в ближайшее время, уверены эксперты.
В России вновь задались вопросом о перспективах страны в связи с грядущим «глобальным энергопереходом», отказом от углеводородов и формированием новых «мировых элит».
В распоряжение СМИ попало письмо спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолия Чубайса, который предрек новую технологическую революцию и «перегруппировку» стран-лидеров мировой экономики в течение 10 лет.
Эти лидеры «уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, вероятно, XXII веков», предупредил Чубайс и предложил собрать конфиденциальную встречу по этому вопросу, которая, по данным РБК, уже прошла в закрытом формате в конце июня.
Оценивая место России среди будущих «элит», Чубайс отметил, что российскую экономику может ждать «уникальный удар», при этом технологическая революция откроет новые возможности перед нашей страной.
«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», - пояснил Чубайс.
По его мнению, новая промышленная революция займет всего 30-50 лет, а формирование новых «элит» - и того быстрее.
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что сейчас Россия «в полной мере ощущает энергопереход».
При этом он считает, что этот процесс не будет таким стремительным, как прогнозирует Чубайс, а углеводороды в ближайшие 20 лет не потеряют своей актуальности.
Касаясь «элит», о которых говорит Чубайс, Пасечник вспомнил Илона Маска.
«Он намекает на пресловутого Маска, небезызвестного бизнесмена, который руководит Tesla. Компания показала незаурядные темпы роста в прошлом году по капитализации, в этом году ее капитализация затормозилась значительно, скорректировалась и цена акции. Такого бурного роста мы не наблюдаем, и будут конкуренты. Насчет формирования элит, это вопрос очень академический. И что? О чем речь? Получается, что традиционные элиты куда-то денутся? Нет же! Просто те, кто стратегически смотрят, перестроят свои бизнесы, диверсифицируют. Я не думаю, что можно ожидать значительной трансформации элит», - считает собеседник НСН.
Ранее Чубайс заявлял, что экспорт углеводородов будет уязвимой зоной для России, через которую страна неизбежно пройдет во время глобального энергоперехода. По его словам, последствия «будут колоссальными». Экономист подсчитал, что доходы России от экспорта углеводородов составляют 40% ВВП.
При этом, по его мнению, Россия может сохранить статус великой энергодержавы за счет экспорта водорода. Чубайс назвал «фантастическим» преимущество России в этом плане, о котором, по его словам, никто не может даже мечтать. «Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении», - сказал спецпредставитель президента в июне на Петербургском международном экономическом форуме.
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил весной, что Россия к 2030 году планирует занять 20% мирового рынка водорода. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы по водородной энергетике. В начале августа РБК сообщило о другом распоряжении Мишустина, согласно которому правительство РФ создаст рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу».
«Энергопереход не столь стремителен, как полагают все - и особенно мировое климатическое лобби. Не факт, что даже та же электромобилизация будет формироваться такими темпами, которые многие прогнозируют», - считает Пасечник.
Со своей стороны, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин допустил в беседе с «Радиоточкой НСН», что россияне могут пересесть с обычных автомобилей на электрические, однако этому мешает отсутствие инфраструктуры и медленная работа зарядных станций.
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