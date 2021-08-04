Чубайс предрек смену мировых элит из-за революции в энергетике

Новые технологии в энергетике будут способствовать глобальным изменениям, так как сформируется группа лидеров, которую уйдут в большой отрыв от других государств и сформируют новую мировую элиту. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, передает РБК.

По его словам, удар может прийтись на российскую экономику, но это и откроет перед страной новые возможности.