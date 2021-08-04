Чубайс предрек смену мировых элит из-за революции в энергетике
Новые технологии в энергетике будут способствовать глобальным изменениям, так как сформируется группа лидеров, которую уйдут в большой отрыв от других государств и сформируют новую мировую элиту. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, передает РБК.
По его словам, удар может прийтись на российскую экономику, но это и откроет перед страной новые возможности.
Чубайс подчеркнул, что сейчас мировая экономика вступила в период технологической революции, которую можно сравнить с явлениями конца 18 – начала 19 веков.
Он также отметил, что промышленная революция в данном контексте будет означать глобальный энергопереход.
Ранее стало известно, что первый вице-премьер Андрей Белоусов станет куратором рабочих групп по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу, которые будут созданы по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина,
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