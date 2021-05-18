Названо условие, при котором россияне пересядут на электромобили

«При прочих равных люди отдадут предпочтение более экологичному и экономичному транспорту, если это будет удобно и комфортно. Насколько я знаю, проблема с электробусами в Москве в том, что они долго заряжаются, а хватает этой зарядки ненадолго. И это сильно снижает эффективность данного вида транспорта. То же самое касается и личных электромобилей. Люди пересядут на них только тогда, когда можно будет заправляться так же быстро, как бензином или дизелем, а зарядные станции будут так же распространены, как бензоколонки. Инфраструктура - это на сегодня важнейший вопрос. Если правительство собирается вкладывать деньги именно на создание этой инфраструктуры, тогда цель понятна и оправдана», - сказал Похмелкин.

По данным «Коммерсанта», число зарядных станций для электромобилей в России планируется увеличить до 150 тыс. штук к 2030 году.

«Это число должно быть сопоставимо с количеством бензиновых заправок. Это должны быть цифры одного порядка. Тогда можно будет считать, что задача решена», - сказал собеседник НСН.

Во вторник, 18 мая, стало известно, что Минэкономразвития (МЭР) РФ планирует выделить на программу развития электротранспорта до 2030 года 418 млрд рублей. Пилотными регионами для реализации программы станут Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград, а также Казань. Создание инфраструктуры будет осуществляться из расчета минимум одна зарядная станция на 10 электромобилей в населенных пунктах или на 100 км для федеральных автодорог.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН высказал мнение, что в России электромобили не будут пользоваться популярностью из-за отсутствия государственной поддержки этого сегмента.