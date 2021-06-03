«Фантастика»: Чубайс назвал способ сохранения РФ статуса великой энергодержавы

Российская Федерация в дальнейшем имеет возможность оставить за собой статус великой энергетической державы посредством широкого экспорта водорода. Такую перспективу обрисовал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Свою точку зрения он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Чубайса, тема водорода в плане геополитики вполне сопоставима с тем, что сейчас Россия осуществляет в области углеводородного сырья. При этом он привёл мнение экспертов, которые утверждают, что нынешняя газотранспортная система имеет возможность, хотя бы, 10% пропускных мощностей использовать для перекачки водорода. Причём, без существенной реконструкции ГТС.