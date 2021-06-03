«Фантастика»: Чубайс назвал способ сохранения РФ статуса великой энергодержавы

Российская Федерация в дальнейшем имеет возможность оставить за собой статус великой энергетической державы посредством широкого экспорта водорода. Такую перспективу обрисовал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Свою точку зрения он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Чубайса, тема водорода в плане геополитики вполне сопоставима с тем, что сейчас Россия осуществляет в области углеводородного сырья. При этом он привёл мнение экспертов, которые утверждают, что нынешняя газотранспортная система имеет возможность, хотя бы, 10% пропускных мощностей использовать для перекачки водорода. Причём, без существенной реконструкции ГТС.

Эксперт рассказал об альтернативах экспорту нефти и газа для России

Анатолий Чубайс назвал «фантастическим» преимущество России в этом плане, о котором, по его словам, никто не может даже мечтать. «Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении», - подчеркнул спецпредставитель президента.

Согласно концепции развития водородной энергетики РФ до 2024 года, страна к середине текущего века предполагает зарабатывать на экспорте экологически чистых видов этого газа от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год. На мировые рынки планируется поставлять от 7,9 млн до 33,4 млн т.

В документе также подчёркивается, что Россия заинтересована в создании глобального рынка водородных энергоносителей. Водород будут применять для нужд автотранспорта вместе с другими видами газомоторного топлива.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ТопливоЭнергетикаАнатолий Чубайс
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