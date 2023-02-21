Reuters сообщил о проблемах с закупкой российской нефти в Индии

По данным агентства, у компании возникли сложности с оплатой приобретенной партии российской нефти. Причиной стали западные санкции, вступившие в силу в начале декабря 2022 года.

Представитель Hindustan Petroleum пожаловался, что банки боятся оказаться в санкционных списках и отказываются проводить платежи.

В компании сообщили, что ищут другие банковские каналы для оплаты российской нефти.

РФ прорабатывает ответные меры на нефтяное эмбарго Евросоюза, заявил зампред правительства Александр Новак. Он отметил, что вопрос обсуждается на уровне министерств и компаний, пишет НСН.

