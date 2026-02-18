Петросян заняла пятое место после короткой программы на ОИ-2026
17 февраля российская фигуристка Аделия Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде-2026 в Италии, сообщают «Известия».
По результатам соревнований она заняла пятое место (72,89 балла). Спортсменка выступала в нейтральном статусе и без национальной символики. Победительницей стала фигуристка из Японии Ами Накаи. Ее соотечественница Каори Сакамото заняла второе место. Замкнула тройку Алиса Лью из США.
Следующее выступление Петросян на Играх запланировано на 19 февраля. Она представит свою произвольную программу.
