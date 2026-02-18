К границе Украины прибыл воздушный госпиталь для эвакуации наёмников ВСУ
В польский Жешув у границы с Украиной прилетел воздушный медицинский Boeing 737, сообщил в Telegram российский военблогер Борис Рожин.
Борт принадлежит авиакомпании SAS. Он прибыл из норвежского Осло. Жешув является главным перевалочным пунктом заброски и эвакуации иностранных наёмников на Украину.
Рожин не исключил, что «в ходе одного из российских ударов куда-то серьёзно прилетело». Он связал появление медицинского борта с последствиями одного из ударов по позициям противника.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ВНЖ для иностранных наемников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
