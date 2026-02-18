СМИ: Многое из прогнозов Путина в мюнхенской речи 20-летней давности сбылось

По данным издания, слова российского лидера о расколе стран Запада, пренебрежении международным правом и об усилении БРИКС сбылись. Кроме того, однополярный мир, который предрекали в конце XX века, не наступил. В 2007 году Путин заявлял об опасности концепции «одного хозяина» и одного центра силы для всех участников мировой арены, а также для самого суверена, так как она может разрушить его изнутри. Путин указывал, что в модели однополярного мира нет морально-нравственной базы новейшей цивилизации.

Сегодня современная повестка некоторых европейских государств в каких-то моментах следует тезисам Путина о необходимости стремления к «стратегической автономии». Например, канцлер Германии Фридрих Мерц и лидер Франции Эммануэль Макрон стали открыто призывать к тому, чтобы ослабить зависимость государств от США.

Ранее Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь пока летел в самолете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

