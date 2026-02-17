Суд в Рязани отказался возвращать прокурору дело экс-сенатора Петиной

Советский районный суд Рязани вновь отклонил ходатайство защиты бывшего заместителя министра здравоохранения региона и экс-сенатора Ирины Петиной о возвращении уголовного дела прокурору. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как уточняется, заседание состоялось 17 февраля. После отказа в удовлетворении ходатайства суд продолжил исследование письменных доказательств, представленных государственным обвинителем.

Суд арестовал экс-главу совета директоров Fesco Северилова

Дело рассматривается в суде с августа 2025 года. Ранее защита уже просила вернуть материалы прокурору на стадии предварительного слушания.

Петина занимала пост заместителя министра здравоохранения Рязанской области с 2011 года, а в 2020-2022 годах была сенатором от исполнительной власти региона. В июле 2023 года ее арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
