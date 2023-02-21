Новак: ответ Москвы на эмбарго ЕС прорабатывается
В России прорабатываются ответные меры на эмбарго Европейского Союза на поставку российских нефтепродуктов. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак, сообщают «Известия».
По его словам, в настоящее время этот вопрос обсуждается на уровне министерств и компаний.
Вице-премьер также рассказал, что российский нефтегазовый комплекс работает в штатном режиме, сократилась лишь на несколько процентов нефтепереработка.
Ранее, как сообщала НСН, Новак анонсировал сокращение добычи российской нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Пригожин назвал число украинских солдат, убитых бойцами ЧВК «Вагнер»
- Российская волейболистка умерла в возрасте 18 лет после ДТП
- Советник Байдена рассказал о его ответе на речь Путина
- ФСБ не предоставляла гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев
- Новак: ответ Москвы на эмбарго ЕС прорабатывается
- Власти Румынии приостановили работу Русского дома в Бухаресте
- МЧС сообщило о гибели моряка с затонувшего в Черном море сухогруза. Видео
- «Разрушает систему безопасности». Боррель оценил решение России по ДСНВ
- Пасечник: Расширение маткапитала затронет миллион человек в ЛНР
- Госсекретарь США заявил о готовности обсуждать с РФ ДСНВ, несмотря на приостановку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru