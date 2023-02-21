Новак: ответ Москвы на эмбарго ЕС прорабатывается

В России прорабатываются ответные меры на эмбарго Европейского Союза на поставку российских нефтепродуктов. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак, сообщают «Известия».

По его словам, в настоящее время этот вопрос обсуждается на уровне министерств и компаний.

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Вице-премьер также рассказал, что российский нефтегазовый комплекс работает в штатном режиме, сократилась лишь на несколько процентов нефтепереработка.

Ранее, как сообщала НСН, Новак анонсировал сокращение добычи российской нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииНефтепродуктыЭмбаргоАлександр Новак
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