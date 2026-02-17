Женщина пострадала при атаке дрона в Белгородской области
В поселке Майский Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, после детонации дрона женщина получила баротравму. В городской больнице №2 Белгорода ей оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.
Гладков также сообщил о повреждениях автомобилей, заборов и зданий в Грайвороне и Шебекино, а также в селах Новостроевка-Первая, Глотово, Отрадное, Нечаевка, Сергиевка, Мешковое, поселках Октябрьский и Малиновка, хуторах Церковный и Волчий-Второй.
Кроме того, в селе Мешковое Шебекинского округа после удара дрона загорелся грузовой автомобиль. Пожар был оперативно ликвидирован. По словам главы региона, информация о последствиях уточняется, передает «Радиоточка НСН».
