Женщина пострадала при атаке дрона в Белгородской области

В поселке Майский Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, после детонации дрона женщина получила баротравму. В городской больнице №2 Белгорода ей оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

В Белгородской области пятеро мирных жителей были ранены при атаках ВСУ

Гладков также сообщил о повреждениях автомобилей, заборов и зданий в Грайвороне и Шебекино, а также в селах Новостроевка-Первая, Глотово, Отрадное, Нечаевка, Сергиевка, Мешковое, поселках Октябрьский и Малиновка, хуторах Церковный и Волчий-Второй.

Кроме того, в селе Мешковое Шебекинского округа после удара дрона загорелся грузовой автомобиль. Пожар был оперативно ликвидирован. По словам главы региона, информация о последствиях уточняется, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
