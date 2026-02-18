Мигранта лишили российского гражданства за оскорбление паспорта РФ
Мигранты, который на видео оскорбительно высказывался о паспорте гражданина РФ, лишили российского гражданства, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в январе в Сети распространилось запись с оскорбительными высказываниями гражданина из ближнего зарубежья. Им оказался 30-летний иностранец, получивший российское гражданство в 2020 году. Паспорт гражданина ему был выдан в Республике Карелия. По данному факту миграционная служба МВД России назначила проверку, в результате которой в отношении мужчины было вынесено заключение о совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности России.
Его лишили российского гражданства, а выданный ему паспорт гражданина РФ признаны недействительными.
По неофициальным данным, число мигрантов из СНГ в России доходит до девяти миллионов, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Многое из прогнозов Путина в мюнхенской речи 20-летней давности сбылось
- Мигранта лишили российского гражданства за оскорбление паспорта РФ
- Зеленский поручил организовать встречу с Путиным в Женеве
- Суд в Рязани отказался возвращать прокурору дело экс-сенатора Петиной
- Женщина пострадала при атаке дрона в Белгородской области
- Зеленский раскрыл, что сказал ему Уиткофф перед переговорами с Россией
- Буланова сообщила об отмене концерта в Петропавловске
- МВД опровергло проверки водителей на алкоголь по слюне
- СМИ: Первый день переговоров в Женеве оказался напряженным и длился шесть часов
- «Одна из лучших»: Фигуристка Петросян чисто откатала короткую программу на Олимпиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru