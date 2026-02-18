Мигранта лишили российского гражданства за оскорбление паспорта РФ

По ее словам, в январе в Сети распространилось запись с оскорбительными высказываниями гражданина из ближнего зарубежья. Им оказался 30-летний иностранец, получивший российское гражданство в 2020 году. Паспорт гражданина ему был выдан в Республике Карелия. По данному факту миграционная служба МВД России назначила проверку, в результате которой в отношении мужчины было вынесено заключение о совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности России.

Его лишили российского гражданства, а выданный ему паспорт гражданина РФ признаны недействительными.

По неофициальным данным, число мигрантов из СНГ в России доходит до девяти миллионов, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.

