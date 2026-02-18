Зеленский: Россия и Украина в целом договорились о мониторинге прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил порталу Axios, что Москва и Киев в ходе переговоров в Абу-Даби «в целом договорились» о механизме мониторинга прекращения огня.

СМИ: Украинская делегация в Женеве раскололась на два лагеря из-за сроков мира

По его словам, им будут руководить США. Для этого планируется использовать беспилотники. Также Украина хочет привлечь к этому процессу европейские страны, однако Россия выступает против этого.

До этого стало известно, что Зеленский поручил организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
