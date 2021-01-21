Минсельхоз рекомендовал регионам обсудить меры сдерживания цен на макароны и яйца

Минсельхоз РФ рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. При этом ведомство считает достаточными меры, предпринятые правительством. Об этом пишет ТАСС.

В министерстве отметили, что не видят в данный момент оснований для динамики повышения цен на картофель, яйца и макаронные изделия.