Минсельхоз рекомендовал регионам обсудить меры сдерживания цен на макароны и яйца
Минсельхоз РФ рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. При этом ведомство считает достаточными меры, предпринятые правительством. Об этом пишет ТАСС.
В министерстве отметили, что не видят в данный момент оснований для динамики повышения цен на картофель, яйца и макаронные изделия.
Ранее стало известно, что при продолжении роста цен на эти категории продуктов, правительство может ввести новые меры по сдерживанию цен. Ранее аналогичное соглашение было подписано для регулирования стоимости подсолнечного масла и сахара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru