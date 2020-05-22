Ресторатор предрек банкротство половине сетей общепита
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал НСН, к чему приведет исключение крупного бизнеса из закона о расторжении аренды в одностороннем порядке.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий арендаторам расторгать договоры в случае отказа владельца помещения снижать аренду. Ко второму чтению в документ внесли поправку — обратиться к арендодателям с требованием о снижении платы могут только компании, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, и только из пострадавших от коронавируса отраслей.
Именно с этой поправкой не согласен президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. В эфире НСН он заявил, что из-за этого около 50 процентов предприятий общепита к концу карантина могут обанкротиться.
«Если еще будет задержка в открытии предприятий общепита, то мы увидим, что процентов 50 предприятий питания просто не откроются. Здесь надо учесть, что упала платежеспособность населения и изменилось потребительское поведение. Даже если кто-то захочет открыться после снятия ограничений, его ждет вторая волна банкротства. В конечном итоге он не выдержит. Рынок будет переформатирован, появятся другие собственники», — заявил Бухаров.
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По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров, действие принятого закона должно распространяться и на большие компании, потому что они оказались в не менее плачевном положении из-за эпидемии коронавируса.
«Что такое большая компания? Это же не сравнение катера и крейсера. Это такое же количество маленьких предприятий, находящихся в разных центрах, но только они объединены в сеть. Просто люди, изыскавшие возможность и сделавшие сеть, более талантливы, удачливы, лучше умеют считать деньги. Они, например, имеют у себя в 30-ти предприятиях по 50 работников. Также, как одно предприятие, у которого есть 50 работников. Вот этому одному предприятию помощь будет оказана как представителю малого бизнеса, а этим таким же 30, но только объединенным в одну компанию, — нет», — пояснил свою позицию Бухаров.
Законопроект принимался для того, чтобы можно было решить проблему с несговорчивыми арендодателями. И если малый и средний бизнес теперь получил право расторгнуть не устраивающий их договор, то за счет крупных предприятий арендодатели будут компенсировать свои выпадающие доходы. Это приведет к тому, что многие сети общепита не выживут.
«Сегодня, когда никаких денежных поступлений нет, то 10 несговорчивых арендаторов могут потопить всю сеть. Денег для того, чтобы расплатиться и уйти, не хватит, вся сеть будет обанкрочена. Предполагается, что у вас есть возможность взять кредит в банке и заплатить. Но если сегодня вообще никаких доходов нет, то как вы думаете, кто-то готов брать кредит в банке? Предприниматель не знает, когда его откроют и будет вынужден подать на банкротство. То есть мы потеряем эти 30 точек, а работники из них пойдут на биржу труда», — считает президент Федерации рестораторов и отельеров РФ.
Ранее Игорь Бухаров в эфире НСН прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по работе предприятий общепита после отмены режима самоизоляции.
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