Ресторатор предрек банкротство половине сетей общепита

По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров, действие принятого закона должно распространяться и на большие компании, потому что они оказались в не менее плачевном положении из-за эпидемии коронавируса.

«Что такое большая компания? Это же не сравнение катера и крейсера. Это такое же количество маленьких предприятий, находящихся в разных центрах, но только они объединены в сеть. Просто люди, изыскавшие возможность и сделавшие сеть, более талантливы, удачливы, лучше умеют считать деньги. Они, например, имеют у себя в 30-ти предприятиях по 50 работников. Также, как одно предприятие, у которого есть 50 работников. Вот этому одному предприятию помощь будет оказана как представителю малого бизнеса, а этим таким же 30, но только объединенным в одну компанию, — нет», — пояснил свою позицию Бухаров.

Законопроект принимался для того, чтобы можно было решить проблему с несговорчивыми арендодателями. И если малый и средний бизнес теперь получил право расторгнуть не устраивающий их договор, то за счет крупных предприятий арендодатели будут компенсировать свои выпадающие доходы. Это приведет к тому, что многие сети общепита не выживут.

«Сегодня, когда никаких денежных поступлений нет, то 10 несговорчивых арендаторов могут потопить всю сеть. Денег для того, чтобы расплатиться и уйти, не хватит, вся сеть будет обанкрочена. Предполагается, что у вас есть возможность взять кредит в банке и заплатить. Но если сегодня вообще никаких доходов нет, то как вы думаете, кто-то готов брать кредит в банке? Предприниматель не знает, когда его откроют и будет вынужден подать на банкротство. То есть мы потеряем эти 30 точек, а работники из них пойдут на биржу труда», — считает президент Федерации рестораторов и отельеров РФ.

Ранее Игорь Бухаров в эфире НСН прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по работе предприятий общепита после отмены режима самоизоляции.

