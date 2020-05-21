Одобренный Госдумой законопроект о расторжении аренды сочли неполным
Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) в целом положительно оценивают новую версию законопроекта о коммерческой аренде, принятую Госдумой во втором чтении. Законопроект предоставляет возможность бизнесменам из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договор аренды недвижимости в этом году. Сделать это можно, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора.
Как завили РИА Новости опрошенные участники рынка, документ стал неплохим подспорьем для МСП, однако не предусматривает достаточной поддержки основных арендаторов в торговых центрах, доля которых превышает 60%. Что касается МСП, то их доля по рынку в ТЦ в среднем составляет от 10% до 35%.
Из-за невнимания государства к основным арендаторам в торговых центрах, действующая редакция закона может только увеличить количество длительных судебных споров, последствия которых будут катастрофичными для всех, опасаются некоторые представители арендодателей. Закон также не распространяется на розничные сети, хотя они оказались в не менее сложном положении.
Третье чтение поправок намечено на завтра.
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